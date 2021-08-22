Байден рассчитывает, что эвакуация из Кабула завершится к 31 августа

Президент США Джо Байден заявил, что, несмотря на трудности операции по эвакуации американцев и их союзников из Афганистана, он по-прежнему рассчитывает, что она завершится к намеченной дате - 31 августа.

Выступая в воскресенье в Белом доме, Байден сказал, что с середины августа, когда Кабул заняли отряды движения "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), США эвакуировали по воздуху из столицы Афганистана уже около 28 тысяч человек - американцев, граждан других стран, афганцев, которым могут грозить репрессии со стороны талибов. Также несколько тысяч человек эвакуировали самолёты союзников США.

Байден отметил, что талибы не нападают на американских военных и в целом не мешают проведению эвакуации. При этом он не исключил, что срок окончания эвакуации - 31 августа - всё же может понадобиться перенести, если об этом попросят партнёры США. Ожидается, что тема будет обсуждаться на онлайн-саммите "Группы семи" 24 августа.

Нет точных данных о том, сколько человек ещё ожидают в Кабуле эвакуации. У аэропорта собрались тысячи афганцев, которые стремятся покинуть страну, однако, судя по всему, далеко не все из них соответствуют критериям для эвакуации. Попытки проникнуть в аэропорт сопровождаются драматическими сценами, за последнюю неделю в аэропорту Кабула и на подступах к нему погибли около 20 афганцев.

Отвечая на вопросы журналистов, Байден вновь выступил в защиту своего решения о выводе войск из Афганистана, где американские военные находились около 20 лет. По словам президента США, оставаться в стране на неопределённый срок и вести кровавую войну с талибами не соответствовало интересам Соединённых Штатов.