Байден: "Санкции сведут на "нет" достижения экономики РФ за 15 лет"

Президент США Джо Байден в среду, выступая в Вашингтоне, прокомментировал новый пакет санкций против России в связи с вооружённым вторжением в Украину.

"Только за один этот год наши санкции сведут на нет все, что российская экономика сумела прибавить за последние 15 лет, потому что мы отрезали Россию от технологий, таких как импорт новейших полупроводников, компонентов для квантовых технологий, безопасное кодирование интернет-операций – от всего, что им необходимо для того, чтобы оставаться конкурентоспособными в XXI веке. Мы заблокируем способность российской экономики к росту на долгие годы" - приводит слова Байдена "Голос Америки".

Президент упомянул и о частных корпорациях, уходящих с российского рынка.

Байден анонсировал введение новых санкций. "Мы расширяем список полностью заблокированных государственных компаний, – пояснил Байден. – Эти компании – ведущие источники доходов из тех, что принадлежат правительству России, и Путин использует их фонды для себя и для осуществления своей войны в Украине". Президент США упомянул и о санкциях против российских крупных бизнесменов.

В среду был опубликован новый санкционный список, в который вошли высокопоставленные российские чиновники, а также Сбербанк и "Альфа-Банк" и связанные с ними компании. В четверг ожидается публикация нового списка попавших под санкции корпораций.

Байден также сообщил о поставках Украине нового военного оборудования, в том числе противотанкового.

Как указывает "Голос Америки", аналитики прогнозируют, что результатом введенных Западом мер станет сокращение объема экономики РФ в этом году на 15 процентов.