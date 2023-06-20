Байден: угроза применения Путиным тактического ядерного оружия реальна

Президент США Джо Байден назвал "реальной" угрозу того, что российский президент Владимир Путин отдаст приказ применить в ходе войны в Украине тактическое ядерное оружие.

Слова Байдена, сказанные в понедельник на встрече со спонсорами его избирательной кампании в штате Калифорния, цитирует агентство Reuters.

"Когда два года назад я говорил, что обеспокоен тем, что река Колорадо может пересохнуть, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Так же на меня смотрели, когда я говорил, что обеспокоен тем, что Путин может использовать тактическое ядерное оружие. Но это реально" - сказал Байден.

В последний год резко усилились процессы, связанные с пересыханием реки Колорадо - главного источника питьевой воды для юго-запада США. Это связано с изменениями климата. Несколько штатов США в этом году пошли на беспрецедентные меры по сокращению потребления воды.

В субботу Байден подверг резкой критике размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси, назвав этот шаг "абсолютно безответственным". МИД России заявил, что ядерное оружие будет размещено в Беларуси "бессрочно".

Байден не уточнил, на основании каких данных он делает вывод о возможности применения Россией ядерного оружия и где оно могло бы быть применено. Ранее американские военные и представители администрации неоднократно заявляли, что пока не видят признаков подготовки России к ядерному удару и соответственно не намерены менять уровень боеготовности ядерных сил США.

Ряд аналитиков на Западе опасается, что Россия может использовать тактическое оружие против Украины в случае неудач на фронте. На прошлой неделе большой резонанс вызвала статья видного прокремлёвского политолога Сергея Караганова, который фактически призвал нанести ядерные удары по Польше или другой стране НАТО, находящейся в Центральной или Восточной Европе.

Владимир Путин, выступая на Петербургском экономическом форуме, сказал, что Россия может применить ядерное оружие в соответствии со своей доктриной - то есть при "угрозе существования государства". Ранее он говорил, что теоретически возможна смена доктрины, чтобы включить в неё возможность превентивного удара.

Байден говорил именно о тактическом ядерном оружии - то есть о заряде относительно небольшой мощности - а не о стратегическом, которое может быть применено для межконтинентальных ударов. Однако и так называемое тактическое ядерное оружие обладает большой разрушительной силой. По словам Александра Лукашенко, размещённые в Беларуси российские ядерные заряды в три раза мощнее, чем бомба, сброшенная США в 1945 году на Хиросиму.