Байден: уход России из Херсона - свидетельство "серьёзных проблем"

Президент США Джо Байден прокомментировал решение России отвести войска в Украине на левый берег Днепра и оставить город Херсон.

По словам Байдена, это решение - свидетельство "серьёзных проблем", с которыми сталкивается российская армия. Президент США также назвал интересным тот факт, что о нём было объявлено сразу после промежуточных выборов в американский Конгресс.

Байден добавил, что российское отступление может позволить сторонам конфликта в Украине получить передышку и задуматься о "пересмотре позиций" в ходе зимы. Он уточнил, что только от Украины зависит, будет ли она готова пойти на "компромисс" с Россией, но добавил, что Соединённые Штаты в любом случае продолжат поддерживать Украину, а условия мирного урегулирования конфликта зависят от Киева.

В тот же день глава Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, отвечая на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования в Украине, отметил, что отказ от переговоров во время Первой мировой войны усугубил человеческие страдания и привел к миллионам жертв. "Поэтому, когда есть возможность вести переговоры, когда можно достичь мира, пользуйтесь этим моментом", – сказал генерал. Он также подчеркнул, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину в любом случае.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что условием начала переговоров может быть вывод российских войск со всей международно признанной территории страны, в том числе с аннексированных территорий, включая Крым. Российские власти в последнее время говорят о готовности к переговорам без предварительных условий. Представитель МИД России Мария Захарова накануне сказала, что должна учитываться ситуация, сложившаяся на сегодняшний день.

Большая часть выступления Байдена была посвящена итогам промежуточных выборов в Конгресс. Окончательно они ещё не подведены, однако в целом комментаторы отмечают, что демократы выступили лучше, чем прогнозировалось - у них есть шансы сохранить контроль над Сенатом, а в Палате представителей преимущество республиканцев будет небольшим. Байден сказал, что готов работать вместе со своими оппонентами-республиканцами в Конгрессе. Байден назвал голосование "хорошим днём для демократии", имея в виду неудачи ряда сторонников бывшего президента Дональда Трампа. Байден также выразил надежду на то, что демократы и республиканцы смогут продолжить двухпартийный подход к противостоянию российской агрессии России в Украине.

Президент США, которому вскоре исполнится 80 лет, подтвердил, что готов баллотироваться в 2024 году на новый срок, но окончательное решение примет вместе с семьёй в начале будущего года.