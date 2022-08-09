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Джо Байден утвердил вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден вместе с вице-президентом Камалой Харрис (слева), послом Швеции в США Карин Олофсдоттер и послом Финляндии в США Микко Хаутала подписывают документы, подтверждающие вступление Финляндии и Швеции в НАТО, 9 августа 2022 года

Президент США Джо Байден 9 августа подписал документы, ратифицировавшие со стороны Вашингтона вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает AFP.

В своём выступлении американский президент отметил, что две североевропейские страну станут "сильными, надёжными и весьма способными новыми союзниками", которые возьмут на себя "священное обязательство" взаимной защиты в рамках трансатлантического альянса.

По словам Байдена, Россия под руководством Владимира Путина, "разрушила мир и безопасность в Европе" своим вторжением в Украину. "Путин думал, что сможет разобщить нас...Вместо этого он получил то, чего так избегал", - заявил американский президент.

4 августа Сенат США проголосовал за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, став 23-й из 30 стран, выразивших официальное одобрение.

Для полной ратификации членства Финляндии и Швеции необходимо, чтобы все страны-участницы Североатлантического альянса одобрили соответствующие документы на национальном уровне.

  • Представители российских властей, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что, с одной стороны, осуждают его, с другой – не видят в нём особых проблем, поскольку у России нет территориальных споров с этими странами. При этом в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО с российской стороны обещаны некие ответные меры.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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