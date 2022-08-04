Кучма: Путин после Украины пойдёт в атаку на другие страны

После Украины Россия пойдёт в атаку на Молдову, Казахстан и Грузию. Об этом заявил Леонид Кучма, второй президент Украины, в интервью Украинской службе Би-би-си.

Кучма, в частности, отметил, что, когда Гитлер напал на Польшу, никто ещё не знал, что уже идет мировая война. По словам экс-президента, в зависимости от того, как Украина отразит агрессию, зависит начало третьей мировой войны.

"В случае расширения географии российской агрессии, думаю, опасность грозит, скорее, не Литве или Польше, а постсоветским республикам вне НАТО. Уже привычными стали намеки на Молдову и Северный Казахстан, теперь в таком контексте упоминается и Грузия. Ведь Россия нападает только на тех, кто слабее ее в разы, а ещё лучше - слабее на порядок", - отметил Кучма.

Экс-президент при этом сказал, что Москва, по его мнению, не будет использовать свой ядерный потенциал.

Кучма посоветовал не рассчитывать на то, что "вот-вот умрёт Путин" и что "санкции вот-вот экономически убьют Россию". По словам экс-президента, Украина должна решить всё на поле боя, а российский президент очень просчитался.

"Мне кажется, на самом деле, если говорить об эмоциональной составляющей, Путин сегодня хотел бы, чтобы все, как в сказке, открутилось, отыгралось назад. Чтобы 24 февраля вроде бы не было", - подчеркнул Кучма.

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