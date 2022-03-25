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Байден встретился с военнослужащими США в Польше

Президент США Джо Байден в ходе визита в Польшу в пятницу заявил, что страны Запада ввели против России самые жёсткие в истории "карающие" санкции - в связи с её вторжением в Украину. Он добавил, что санкции будут ужесточаться, но не привёл деталей.

Байден посетил город Жешув недалеко от границы с Украиной. Там расположена база, куда прибывает гуманитарный и военный груз для Украины. Президент США встретился с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии армии Соединённых Штатов, которые сейчас дислоцированы в Польше. В солдатской столовой он попробовал пиццу. Байден заявил военнослужащим, что они "лучшие солдаты в мире" и поблагодарил их за службу.

"Вы находитесь в эпицентре борьбы между демократиями и олигархами" - сказал Байден, по всей видимости, имея в виду попавших под санкции за поддержку Владимира Путина российских бизмесменов.

После этого Байден встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и вместе с ним провёл встречу с работниками гуманитарных миссий, которые оказывают помощь украинским беженцам. Президент США подчеркнул, что в результате начатых Россией боевых действий около 10 миллионов жителей Украины покинули свои дома, более 3 миллионов из них уехали из страны, став беженцами главным образом в странах ЕС. Он пообещал увеличить гуманитарную поддержку беженцев. По словам президента США, он был бы рад посетить украинскую территорию, но ему этого "не дали" сделать, по всей вероятности, по соображениям безопасности.

В Польшу Байден прибыл из Брюсселя, где принял участие в саммитах НАТО и "группы семи" (G7). Он также провёл переговоры с руководством ЕС. Президент США и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в частности объявили о плане создания рабочей группы, которая займется снижением зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Байден и другие представители администрации США неоднократно заявляли, что не отправят американских военных в Украину, однако готовы ответить решительно в случае, если Россия атакует страны НАТО, такие как Польша.

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