Байден выразил Швеции поддержку в её стремлении вступить в НАТО

Джо Байден и Ульф Кристерссон, встретившиеся в среду в Белом доме, считают, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе является "самым подходящим временем"для одобрения просьбы Стокгольма о вступлении в Североатлантический союз.

Встреча в Белом доме прошла в преддверии поездки Байдена в Европу, в ходе которой он примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Как отмечает агентство Reuters, высказываются сомнения в том, что Турция своевременно снимет свои возражения, чтобы государства НАТО смогли в ходе форума принять Швецию в альянс.

Байден, сидя рядом с Кристерссоном в Овальном кабинете, сказал журналистам, что "с нетерпением ожидает членства" Швеции в НАТО.



Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в прошлом году после того, как началось полномасштабное вторжение России в Украину.

Турция и Венгрия пока не одобрили заявку Швеции. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвиняет Швецию в том, что Стокгольм укрывает членов боевых групп, которых он считает террористическими.



США и их союзники пытаются преодолеть сопротивление Турции, отмечает "Голос Америки". Эрдоган выразил обеспокоенность тем, что сторонники Рабочей партии Курдистана (РПК) продолжают проводить демонстрации в Швеции и финансировать организации, которые в Турции квалифицируют как террористические.

В прошлом месяце Швеция ужесточила свои антитеррористические законы, включив в них тюремные сроки до восьми лет для лиц, осужденных за участие в экстремистских организациях. Изменения вступили в силу 1 июня.