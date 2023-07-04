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Дороги к свободе

Украина и НАТО: чего ожидать. Эфир в 20:30

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой НАТО. г. Киев, 20 апреля 2023 г.

Владимир Ельченко и Роман Свитан: надежды и разочарования накануне саммита в Вильнюсе


Когда Украина сможет стать членом НАТО? Какие обязательства в сфере безопасности Запад готов предложить Украине до ее вступления в Североатлантический альянс?

Гости Виталия Портникова – Владимир Ельченко, украинский дипломат, бывший посол Украины в США и России и Роман Свитан, украинский военный эксперт, полковник запаса Вооруженных Сил Украины. Эфир в 20:30.

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