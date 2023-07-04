Украина и НАТО: чего ожидать. Эфир в 20:30



Когда Украина сможет стать членом НАТО? Какие обязательства в сфере безопасности Запад готов предложить Украине до ее вступления в Североатлантический альянс?



Гости Виталия Портникова – Владимир Ельченко, украинский дипломат, бывший посол Украины в США и России и Роман Свитан, украинский военный эксперт, полковник запаса Вооруженных Сил Украины. Эфир в 20:30.