Когда Украина сможет стать членом НАТО? Какие обязательства в сфере безопасности Запад готов предложить Украине до ее вступления в Североатлантический альянс?
Гости Виталия Портникова – Владимир Ельченко, украинский дипломат, бывший посол Украины в США и России и Роман Свитан, украинский военный эксперт, полковник запаса Вооруженных Сил Украины. Эфир в 20:30.
Украина и НАТО: чего ожидать. Эфир в 20:30
Владимир Ельченко и Роман Свитан: надежды и разочарования накануне саммита в Вильнюсе
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