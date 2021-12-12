Байден выступил в связи с торнадо, но ответил и на вопрос о "цене" за Украину

Президент США Байден, отвечая в субботу на вопросы журналистов, заявил, что 8 декабря предупредил Владимира Путина: России придётся заплатить "страшную цену"(цитата по "Голосу Америки"), если она нападёт на Украину. Президент США уточнил, что речь идёт о таких экономических последствиях, которые станут для России разрушительными.

Что касается вопроса о возможности отправки американских войск на Украину в случае российского вторжения, то это, по словам Байдена, "никогда не обсуждалось". Вместе с тем глава Белого дома пояснил, что США и НАТО смогут, если потребуется, направить дополнительные силы на восточные фланги Союза НАТО – для усиления обороны стран-союзниц.

Основная часть выступления Байдена в субботу была отведена ликвидации последствий смертоносных торнадо, обрушившихся на днях на несколько штатов. Жертвами стихийного бедствия стали десятки американцев.

Российские власти отрицают планирование нападения на Украину и обвиняют Киев и Вашингтон в намеренной дестабилизации положения. Россия требует гарантий собственной безопасности перед лицом приблизившейся к ее границам военной инфраструктуры НАТО.