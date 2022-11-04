Байден заявил о скором "освобождении" Ирана

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что Иран в скором времени будет "свободным". Выступая на предвыборном митинге в Калифорнии, Байден, речь которого была посвящена главным образом проблемам медицинского обслуживания ветеранов вооружённых сил, заявил: "Не беспокойтесь, мы освободим Иран". Он тут же добавил: "Очень скоро они сами себя освободят".

После этого к теме Ирана Байден в своей речи не возвращался. Белый дом не пояснил, что имел в виду президент.

В Иране уже более месяца проходят массовые протесты против правящего режима. Поводом для них стала гибель 22-летней активистки Махсы Амини - участники протестов утверждают, что она была убита полицией нравов. При разгоне протестов были убиты десятки демонстрантов. Соединённые Штаты выступили с осуждением действий иранских властей. Они также приостановили переговоры с Тегераном о возобновлении так называемой ядерной сделки и ввели ряд санкций в связи с предполагаемыми поставками в Россию иранских ударных дронов, которые используются российскими войсками на войне в Украине.

Президент Ирана Ибрахим Раиси в пятницу, выступая по случаю 43-й годовщины захвата американского посольства в Тегеране во время исламской революции, обратился к Байдену, сказав, что Иран был "освобождён 43 года назад". Иранские власти организовали 4 ноября митинги своих сторонников по всей стране, на них звучат традиционные антиамериканские и антиизраильские лозунги.