Байден заявил, что у США нет планов по смене руководства России

Президент США Джо Байден прокомментировал свои слова о том, Путин не может оставаться у власти. Байден заявил, что его слова были не официальной политической позицией США, а выражением личного возмущения.
"Я не забираю назад ни одного слова. Я выражал моральное возмущение поведением Путина и действиями этого человека. Я ни тогда, ни сейчас не говорил об изменениях в политике. Я не извиняюсь за свои слова", - сказал Байден.
- 26 марта Джо Байден заявил во время своего выступления в Варшаве, что Путин не может оставаться у власти. После этого Белый дом пояснил, что президент имел в виду контроль Путиным соседних регионов, а не смену режима в России. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о неизменности официальной политики Соединенных Штатов и о том, что Вашингтон не придерживается стратегии смены режима в России или какой-либо другой стране.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.