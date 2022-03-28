Байден заявил, что у США нет планов по смене руководства России

Президент США Джо Байден прокомментировал свои слова о том, Путин не может оставаться у власти. Байден заявил, что его слова были не официальной политической позицией США, а выражением личного возмущения.

"Я не забираю назад ни одного слова. Я выражал моральное возмущение поведением Путина и действиями этого человека. Я ни тогда, ни сейчас не говорил об изменениях в политике. Я не извиняюсь за свои слова", - сказал Байден.