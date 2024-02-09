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Байдена не обвинят за хранение секретных документов вне офиса

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден

Специальный прокурор США Роберт Хур сообщил, что не собирается предъявлять уголовные обвинения президенту Джо Байдену в ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом сообщает Reuters.

Главной причиной такого решения стало то, что ничто не доказывает умышленного намерения Байдена незаконно хранить секретную информацию. В докладе отмечается, что Байден сотрудничал с прокурорами на протяжении всего расследования и вернул обнаруженные в его доме секретные документы.

Специальный прокурор также сослался на возраст и память Байдена, объясняя, почему он не стал выдвигать обвинения, назвав действующего президента "благонамеренным пожилым человеком с плохой памятью".

Хур отметил, что память Байдена была "сильно ограничена", когда его опрашивали представители специального прокурора. В частности, в отчёте спецпрокурора говорится, что Байден забыл, в каком году начался и когда закончился срок его пребывания на посту вице-президента в администрации президента Барака Обамы, в каком году умер сын Байдена – Бо, сообщает "Голос Америки".

Адвокаты президента США заявили, что его провалы в памяти не являются чем-то необычным для человека, пытающегося описать события, произошедшие много лет назад. "Подобным комментариям не место в отчете Министерства юстиции", –написали адвокаты, раскритиковав специального прокурора за превышение полномочий.

Республиканцы уже давно проводят параллели между расследованием Хура и специального прокурора Джека Смита, который в прошлом году выдвинул обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа в связи с его обращением с секретными документами в частной резиденции Мар-а-Лаго. Однако Трамп в отличие от Байдена не вернул документы, когда его попросили, а затем попытался скрыть это. Джо Байден назвал тогда действия своего предшественника "крайне безответственными".

Республиканцы в Конгрессе уже заявили, что решение не возбуждать уголовное дело против Байдена является свидетельством политической предвзятости в отношении Дональда Трампа - вероятного кандидата в президенты от их партии в 2024 году. А подробности о проблемах с памятью Байдена доказывают его непригодность для работы в этой должности.

Сам Джо Байден комментируя слова спецпрокурора о том, что является "пожилым человеком с плохой памятью", заявил, что его "память в порядке" и что он намерен и дальше выполнять обязанности президента США. Байден также подчеркнул, что благодаря его президентству "страна снова стала на ноги".

  • Джо Байден стал 46-м президентом США в 2021 году. Это самый пожилой глава государства в истории Америки. К концу предполагаемого второго срока ему будет 86 лет. В своей предвыборной кампании Байден делает ставку на то, что его законодательные достижения в первый срок и более чем 50-летний опыт работы в Вашингтоне будут иметь большее значение, чем его возраст.

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