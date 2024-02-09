Байдена не обвинят за хранение секретных документов вне офиса

Специальный прокурор США Роберт Хур сообщил, что не собирается предъявлять уголовные обвинения президенту Джо Байдену в ненадлежащем хранении секретных документов. Об этом сообщает Reuters.

Главной причиной такого решения стало то, что ничто не доказывает умышленного намерения Байдена незаконно хранить секретную информацию. В докладе отмечается, что Байден сотрудничал с прокурорами на протяжении всего расследования и вернул обнаруженные в его доме секретные документы.

Специальный прокурор также сослался на возраст и память Байдена, объясняя, почему он не стал выдвигать обвинения, назвав действующего президента "благонамеренным пожилым человеком с плохой памятью".

Хур отметил, что память Байдена была "сильно ограничена", когда его опрашивали представители специального прокурора. В частности, в отчёте спецпрокурора говорится, что Байден забыл, в каком году начался и когда закончился срок его пребывания на посту вице-президента в администрации президента Барака Обамы, в каком году умер сын Байдена – Бо, сообщает "Голос Америки".



Адвокаты президента США заявили, что его провалы в памяти не являются чем-то необычным для человека, пытающегося описать события, произошедшие много лет назад. "Подобным комментариям не место в отчете Министерства юстиции", –написали адвокаты, раскритиковав специального прокурора за превышение полномочий.

Республиканцы уже давно проводят параллели между расследованием Хура и специального прокурора Джека Смита, который в прошлом году выдвинул обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа в связи с его обращением с секретными документами в частной резиденции Мар-а-Лаго. Однако Трамп в отличие от Байдена не вернул документы, когда его попросили, а затем попытался скрыть это. Джо Байден назвал тогда действия своего предшественника "крайне безответственными".

Республиканцы в Конгрессе уже заявили, что решение не возбуждать уголовное дело против Байдена является свидетельством политической предвзятости в отношении Дональда Трампа - вероятного кандидата в президенты от их партии в 2024 году. А подробности о проблемах с памятью Байдена доказывают его непригодность для работы в этой должности.

Сам Джо Байден комментируя слова спецпрокурора о том, что является "пожилым человеком с плохой памятью", заявил, что его "память в порядке" и что он намерен и дальше выполнять обязанности президента США. Байден также подчеркнул, что благодаря его президентству "страна снова стала на ноги".