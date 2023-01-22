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В доме президента США Байдена найдены новые секретные документы

ФБР провело новый обыск в доме президента США Джо Байдена. В ходе обыска были обнаружены секретные документы, которые президент не имеет права держать вне офиса. Об этом сообщил в субботу адвокат Байдена Боб Бауэр.

Документы относятся к тем временам, когда Байден был сенатором от штата Делавэр (1973-2009 годы) и к временам его вице-президентства в правительстве Барака Обамы (2009-2017 годы).

По словам адвоката, Байден добровольно разрешил сотрудникам ФБР доступ для проведения обыска в свой дом в штате Делавэр. Сам президент и первая леди при обыске не присутствовали: они находятся в отпуске. На месте отпуска тоже были проведены обыски, в ходе которых секретных документов или других интересующих полицию вещей не было обнаружено.

По сообщению Associated Press, Байден заявил, что найденные документы "хранились, как оказалось, не в том месте", и что он немедленно передаст их в архив Министерства юстиции.

Впервые документы с грифом "секретно" были найдены в бывшем офисе Байдена и в его доме в ноябре прошлого года. Представители Белого дома объявили, что документация оказалась в распоряжении Байдена по ошибке в те времена, когда он был вице-президентом. Генеральный прокурор Меррик Гарлэнд объявил о назначении специального прокурора для расследования дела Байдена.

Этот эпизод привлек повышенное внимание на фоне громкого расследования в отношении Дональда Трампа, в резиденции которого во Флориде в прошлом году были обнаружены сотни документов, в том числе секретных, вывезенных бывшим президентом из Белого дома. Джо Байден назвал тогда действия своего предшественника "крайне безответственными".

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