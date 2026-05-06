Байкеры клуба "Ночные волки" вновь едут по Европе

Член клуба "Ночные волки" во время пробега в честь Дня Победы по Европе. Ольшанское кладбище в Праге, 8 мая 2015 года
Европейские члены российского ультрапатриотического клуба "Ночные волки" проводят очередной мотопробег по Европе. Он посвящен, как и в прошлые годы, окончанию Второй мировой войны и предполагает, в том числе, возложение цветов на могилах павших советских солдат.

Многие европейские политики и общественные деятели каждый год говорят, что эта акция является ничем иным, кроме как частью российской пропаганды и гибридной войны Кремля против Европы. Их поездка, копирующая путь Красной армии в 1945 году, всегда проходит через несколько стран Европы и заканчивается в Берлине.

Российские "Ночные волки" и их лидер Александр Залдостанов известны своей дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным. Вместе с ними Путин совершил поездку по аннексированному Россией Крыму еще в 2019 году.

После начала агрессии России в Украине были введены санкции как в отношении российского и белорусского байкерских клубов "Ночных волков", так и в отношении их лидеров. Поскольку российским и белорусским членам клуба въезд в Евросоюз запрещен, они попросили провести их мотопробег "Дороги Победы" байкеров своего европейского отделения Night MC Europe – граждан Германии, Чехии, Словакии и так далее. В большинстве случаев это уроженцы России, получившие гражданство стран ЕС.

6 мая "ночные волки" приехали в чешский город Острава. 8 мая они приедут в Прагу.

