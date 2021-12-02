Бывшему футболисту сборной России и английского клуба "Манчестер Юнайтед" Андрею Канчельскису угрожают расправой от лица близкого к главе Чечни Рамзана Кадырова криминального авторитета Казбека Дукузова, сообщает Baza со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание приводит подробности заявления Канчельскиса, которое он написал в московскую полицию.

Вечером 22 ноября бывший футболист ужинал в кафе. В заведение вошла компания из четырёх мужчин, один из них подсел к Канчельскису и спросил, не работал ли тот тренером в Узбекистане. Заявитель, который последние два года был тренером команды "Новбахор" из узбекского города Наманган, но ушёл оттуда со скандалом из-за невыплаченной зарплаты на общую сумму 1,6 миллиона долларов (Канчельскис подал иск в международную федерацию футбола (FIFA) и выиграл его), ответил утвердительно.

После этого неизвестный предложил Канчельскису согласиться на компенсацию в значительно меньшую сумму - 80 тысяч долларов, пригрозив в случае отказа превратить бывшего футболиста и тренера в инвалида. Также он протянул Канчельскису листок бумаги с номером телефона и именем "Казбек Дукузов", сказав позвонить ему. Звонить Андрей не стал, но через какое-то сам получил звонок на свой номер от человека, который представился Дукузовым. Тот предложил встретиться, и тогда Канчельскис обратился в полицию.

В "Новбахоре" уже заявили о непричастности к инциденту, добавив, что клуб подал официальную жалобу в спортивный арбитражный суд в Лозанне на вынесенное в августе этого года решение FIFA, обязывающее выплатить Канчельскису 1,6 млн долларов США.

В свою очередь Андрей Канчельскис подтвердил обращение в полицию, одновременно выразив недоумение тем, что информация оказалась в СМИ. "Непонятно, как работают наши органы. Удивительная организация", - заявил бывший футболист в беседе с изданием Sports.ru.

Андрей Канчельскис - один из самых известных в Европе российских футболистов. После распада СССР (тогда Канчельскис выступал за донецкий "Шахтёр) игрок уехал в Англию, где в составе "Манчестер Юнайтед" провёл четыре полных сезона, став одним из лидеров именитого клуба и дважды выиграв с ним английскую Премьер-Лигу. Позже Канчельскис выступал за английский "Эвертон", итальянскую "Фиорентину" и шотландский "Рейнджерс". Всего за свою европейскую карьеру Канчельскис провёл почти триста матчей, забив в них больше 80 голов. В 2004 году игрок вернулся в Россию.

Криминальный авторитет Казбек Дукузов, согласно данным национальной разведки Турции​, организовал как минимум четыре убийства врагов главы Чечни Рамзана Кадырова в Европе, и пытался организовать несколько подобных убийств в Стамбуле. В 2004 году Дукузов проходил обвиняемым по делу об убийстве в Москве главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Следствие считало его исполнителем преступления, однако суд присяжных оправдал его, после чего Дукузов покинул Россию. Позже Верховный суд отменил оправдательный приговор, обвиняемый в убийстве был объявлен в розыск. В 2015 году СМИ сообщали, что Дукузов под чужой фамилией скрывался в ОАЭ, а летом 2016 года вернулся в Чечню.



