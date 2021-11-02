Турция подозревает депутата Госдумы Делимханова в организации убийств

Россияне, задержанные в Турции по подозрению в шпионаже и подготовке убийств, получали приказы от ближайшего соратника Рамзана Кадырова и депутата Госдумы Адама Делимханова, а также от некоего бизнесмена Казбека Дукузова, который, по версии следствия, организовал как минимум четыре убийства врагов Кадырова в Европе. Такие данные обнародовала национальная разведывательная организация Турции.

Известно, что в 2004 году Казбек Дукузов проходил обвиняемым по делу об убийстве в Москве главного редактора российской версии журнала Forbes Пола Хлебникова. Следствие считало его исполнителем преступления, однако суд присяжных оправдал его, после чего Дукузов покинул Россию. Позже Верховный суд отменил оправдательный приговор, обвиняемый в убийстве был объявлен в розыск. В 2015 году СМИ сообщали, что Дукузов под чужой фамилией скрывался в ОАЭ, а летом 2016 года вернулся в Чечню.

О задержании и аресте в Стамбуле четверых граждан России, а также двух граждан Узбекистана и Украины, стало известно в октябре. Турецкие правоохранительные органы считают, что они готовили нападение на живущих на территории страны чеченских оппозиционеров и покупали для этого оружие, которое было изъято у преступников при обыске.

Среди целей группы турецкая разведка называет "одного из лидеров чеченской оппозиции" по имени Абдулхаким, который воевал против режима Башара Асада в Сирии. В свою очередь издание Кавказ.Реалии со ссылкой на местную чеченскую диаспору сообщало, что задержанных россиян также связывают с покушением на блогера Хасана Халитова и командира одного из отрядов чеченских джихадистов в Сирии Рустама Ажиева.

СМИ отмечают, что это далеко не первое задержание россиян, подозреваемых в политических убийствах на территории Турции. В 2016 году в Стамбуле были задержаны, а позднее осуждены граждане РФ Юрий Анисимов и Александр Смирнов. Согласно приговору местного суда, они причастны к убийству семерых чеченцев – сторонников независимости республики. Турецкая полиция считала, что обвиняемые являлись сотрудниками российских спецслужб. Их, предположительно, обменяли на арестованных в аннексированном Крыму сопредседателей Меджлиса крымско-татарского народа, признанного в России экстремистской организацией.

Адам Делимханов является депутатом Госдумы с 2007 года. За время пребывания в парламенте он ни разу не выступил на заседаниях. В течение пяти последних лет Делимханов входил в думский комитет по безопасности и противодействию коррупции. Также он был зампредом правительства Чечени. Глава республики Рамзан Кадыров неоднократно называл его своим возможным преемником. По некоторым данным, Делимханов является родственником Кадырова.

Правозащитники и независимые СМИ неоднократно обвиняли Делимханова в нарушениях прав человека и коррупции. В прошлом году издание “Проект”, объявленное российскими властями "нежелательной организацией", опубликовало материал, согласно которому депутат Госдумы через подставные лица зарабатывает сотни миллионов долларов, которые не учтены в его декларациях.

В марте издание "Медиазона", объявленное "иностранным агентом", выпустило расследование, в котором Делимханов и ещё несколько приближённых к Рамзану Кадырову людей названы возможными соучастниками убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова в 2015 году. Спустя год личные охранники Делимханова Саид Ахмаев и Лечи Болатбаев были задержаны в Москве за вымогательство крупной суммы денег у бизнесмена Константина Жукова. По данным следствия, они шантажировали Жукова убийством и похищением детей. У задержанных был найден схрон оружия, десятки удостоверений сотрудников полиции и Следственного комитета, а также копии материалов дела об убийстве Немцова, которое к тому моменту ещё не начал рассматривать суд. В 2018 году Ахмаева и Болатбаева приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. Непосредственно перед приговором им смягчили обвинение с "вымогательства в особо крупном размере, совершенном группой лиц" на "самоуправство". "Новая газета" писала, что Рамзан Кадыров лично просил тогдашних главу Мосгорсуда Ольгу Егорову и генпрокурора Юрию Чайку "оказать содействие" в освобождении охранников Делимханова.