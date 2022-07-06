Baza и Shot: в Белгородской области атакованы машины с пограничниками

В Белгородской области со стороны Украины атакованы два автомобиля, в которых находились российские пограничники. Об этом сообщают без ссылок на источники телеграм-каналы Shot и Baza.
По данным Shot, одну машину, предположительно, расстреляли из стрелкового оружия и гранатомета, а на второй автомобиль сбросили взрывное устройство с беспилотника.
Первый обстрел, как пишет Baza, произошел днём 5 июля, недалеко от посёлка Красная Яруга в Белгородской области? в 400 метрах от государственной границы с Украиной. В автомобиле находились пять человек, один из них погиб, ещё трое получили ранения. УАЗ полностью сгорел.
Второе нападение, по данным телеграм-канала, произошло вечером. Никто не пострадал.
Официальных подтверждений этой информации нет.
В конце мая власти другого региона на границе с Украиной – Брянской области сообщили о гибели шести российских пограничников в результате нападения украинских военных.
Вчера трое неизвестных напали на воинскую часть в городе Клинцы Брянской области, где дислоцирован 488-й мотострелковый полк РФ.
- В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введён "жёлтый" уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, – с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения. Украинские власти подавляющее большинство этих сообщений не комментируют.
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