Baza и Shot: в Белгородской области атакованы машины с пограничниками

В Белгородской области со стороны Украины атакованы два автомобиля, в которых находились российские пограничники. Об этом сообщают без ссылок на источники телеграм-каналы Shot и Baza.

По данным Shot, одну машину, предположительно, расстреляли из стрелкового оружия и гранатомета, а на второй автомобиль сбросили взрывное устройство с беспилотника.

Первый обстрел, как пишет Baza, произошел днём 5 июля, недалеко от посёлка Красная Яруга в Белгородской области? в 400 метрах от государственной границы с Украиной. В автомобиле находились пять человек, один из них погиб, ещё трое получили ранения. УАЗ полностью сгорел.

Второе нападение, по данным телеграм-канала, произошло вечером. Никто не пострадал.

Официальных подтверждений этой информации нет.

В конце мая власти другого региона на границе с Украиной – Брянской области сообщили о гибели шести российских пограничников в результате нападения украинских военных.

Вчера трое неизвестных напали на воинскую часть в городе Клинцы Брянской области, где дислоцирован 488-й мотострелковый полк РФ.