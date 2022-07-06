Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Baza и Shot: в Белгородской области атакованы машины с пограничниками

Иллюстративное фото

В Белгородской области со стороны Украины атакованы два автомобиля, в которых находились российские пограничники. Об этом сообщают без ссылок на источники телеграм-каналы Shot и Baza.

По данным Shot, одну машину, предположительно, расстреляли из стрелкового оружия и гранатомета, а на второй автомобиль сбросили взрывное устройство с беспилотника.

Первый обстрел, как пишет Baza, произошел днём 5 июля, недалеко от посёлка Красная Яруга в Белгородской области? в 400 метрах от государственной границы с Украиной. В автомобиле находились пять человек, один из них погиб, ещё трое получили ранения. УАЗ полностью сгорел.

Второе нападение, по данным телеграм-канала, произошло вечером. Никто не пострадал.

Официальных подтверждений этой информации нет.

В конце мая власти другого региона на границе с Украиной – Брянской области сообщили о гибели шести российских пограничников в результате нападения украинских военных.

Вчера трое неизвестных напали на воинскую часть в городе Клинцы Брянской области, где дислоцирован 488-й мотострелковый полк РФ.

  • В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введён "жёлтый" уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, – с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения. Украинские власти подавляющее большинство этих сообщений не комментируют.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG