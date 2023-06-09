База под Геническом, куда приезжал Путин, возможно, попала под удар

В районе подконтрольного России города Геническ Херсонской области Украины в четверг произошли несколько взрывов.

Геническ находится более чем в 100 километрах от линии фронта, туда после оставления российскими войсками Херсона была перенесена российская администрация оккупированной Херсонской области.

Наиболее вероятная причина взрывов – ракетный удар украинских войск. Местный проукраинский телеграм-канал утверждает, что удар пришёлся, по всей видимости, по бывшей базе отдыха "Экспресс" в посёлке Счастливцево на Арабатской стрелке – это совсем рядом с аннексированным Крымом. Утверждается, что в пансионате располагались военнослужащие Росгвардии. Независимых подтверждений этого нет.

OSINT-аналитик Бенджамен Питте предполагает, что удар был нанесён по объекту, который в апреле посещал президент России Владимир Путин. Речь идёт о базе отдыха "Бригантина" в том же Счастливцево. Там был размещён российский штаб.

Назначенный Россией и.о. губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выступил с утверждением, что украинские войска ударили британскими ракетами Storm Shadow по детскому оздоровительному лагерю "Днепряны", расположенному на Арабатской стрелке, при этом один человек погиб.

Никаких упоминаний о существовании на Арабатской стрелке детского лагеря под названием "Днепряны" в интернете нет.