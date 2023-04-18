Кремль сообщил о поездке Путина на занятые территории Украины

Пресс-служба Кремля 18 апреля сообщила о поездке президента России Владимира Путина на контролируемые российской армией территории Украины — в Херсонскую и Луганскую области. Как утверждается, Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб Росгвардии "Восток" в Луганской области. Время поездки не уточняется, независимого подтверждения, что она состоялась — нет.

В сообщении Кремля утверждается, что поездки президента "заранее не готовились".

На кадрах видеосъемки - светлое время суток, Путин выходит из вертолета Ми-8, после чего кортеж въезжает в город Геническ, который стал центром контролируемой российской армией части Херсонской области.

В штабе группировки войск "Днепр" президент заслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

Накануне американские военные эксперты и британская разведка сообщали, что Теплинский вернулся на фронт после предполагаемого отстранения в январе.

Обращаясь к Теплинскому, Путин подчеркнул, что ему важно услышать мнение командующего ВДВ о том, как складывается обстановка, обменяться информацией. Президент попросил отчитаться о ситуации на запорожском и херсонском направлениях и призвал генерал-полковника Теплинского "высказать свои соображения".

В штабе национальной гвардии "Восток" в Луганской области Владимир Путин принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.

Также пресс-служба сообщила, что Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и подарил им копии икон.

При вручении иконы Путин произносит: "Сейчас вот Пасха будет, да?". По мнению издания "Агентство", эти слова Путина позволяют сделать вывод, что встреча проходила до 16 апреля, когда в России праздновалась Пасха, и президент присутствовал на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. В видео, опубликованном позднее на сайте Кремля, слово "будет" вырезано.

В марте 2023 года Владимир Путин впервые с начала российского вторжения в Украину приехал в захваченный Россией в мае прошлого года и сильно разрушенный Мариуполь.

Тогда пресс-служба Кремля сообщала, что президент прибыл в город на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города. На опубликованных кадрах Путин ездил по городу в тёмное время суток и общался с людьми. Украинские СМИ, утверждали, что это были пророссийские активисты.

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