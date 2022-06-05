Baza: в России задержаны двое подозреваемых в поджогах военкоматов

В России задержаны двое подозреваемых в поджогах военкоматов, утверждает издание Baza.

По его данным, в Московской области задержан 29-летний Тимофей Мокий. Ранее сообщалось, что он был объявлен в розыск: по мнению следствия, он может быть причастен к попыткам поджога военкоматов в Балашихе и Щёлково в мае. Оба военкомата были подожжены с помощью "коктейля Молотова", но огонь быстро потушили.



В Тульской области, как утверждается, задержан житель Тольятти, которого подозревают в попытке поджога комиссариата в Ясногорске. 31 мая неизвестный разбил окно военкомата топором и кинул бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Пожар также был быстро потушен.

Официальных подтверждений задержания подозреваемых пока нет.

С начала войны в Украине в России совершены попытки поджогов не менее 15 военкоматов и призывных пунктов в разных регионах. На прошлой неделе в Удмуртии был задержан и впоследствии отправлен в СИЗО Илья Фарбер - бывший московский художник и сельский учитель. Его обвинили в поджоге двух военкоматов на территории республики. Фарбер получил известность после того, как в 2013 году был осуждён по обвинению в получении взятки в качестве диектора сельского клуба. Свою вину он отрицал.