База заказов сервиса "Яндекс.Еда" оказалась в свободном доступе в сети

База заказов сервиса "Яндекс.Еда" оказалась выложена в свободный доступ в сеть. Данные, вероятно обогащены информацией из других источников. В базе содержатся информация об именах клиентов, их телефоны, домашние или рабочие адреса, и пометки для курьеров, облегчающие доставку. Например коды от замков подъездных дверей.

Корреспондент Радио Свобода удостоверился в реальности информации, поискав в базе заказы себя и своих родственников. 22 марта аналогичную работу провёл журналист российской версии журнала Forbes. Представитель "Яндекс.Еды" накануне заявил журналу, что "специалисты проверяют данные на сайте", в компании отказались от дальнейших комментариев.

"Яндекс" признал утечку данных 1 марта. Из сообщения сервиса следовало, что информация могла быть похищена одним из сотрудников сервиса. Команда службы доставки обещала связаться с пострадавшими пользователями. На сайте с выложенной базой утверждается, что информация опубликована для проверки пользователями самих себя.

Недовольным предлагается связаться с авторами сайта, чтобы те удалили информацию. Номер телефона, по которому предлагается установить связь, генерируется каждый раз заново при открытии страницы, что, вероятно, означает, что связь по нему на самом деле невозможна.