"База": журналистку DOXA обвинили в оправдании терроризма

Против журналистки издания DOXA Марии Меньшиковой в России возбудили уголовное дело по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает издание "База". Официально о деле пока не сообщалось.

Как утверждает "База", поводом для преследования Меньшиковой, которая руководит отделом новостей DOXA, стал пост в паблике издания в сети ВКонтакте, в котором редакция призывала писать письма людям, обвиняемым в России в поджогах военкоматов. По мнению следствия, в этой публикации содержатся признаки оправдания терроризма и побуждения к террористической деятельности.

В последние месяцы российские следственные органы трактуют такие дела как теракты. Уже вынесен ряд судебных приговоров по подобным обвинениям.

Как уточняет DOXA, Меньшикова сейчас находится за пределами России, в Германии. "У фашиствующего режима все перевернуто: война — это мир, свобода — это рабство" - прокомментировала она сообщение, отметив, что власти приравнивают к терроризму "солидарность неравнодушных людей".

DOXA занимает антивоенную позицию, призывая, в частности, российских военнослужащих сдаваться в плен в Украине, а россиян в целом - избегать призыва в армию.

Накануне издание "Важные истории" сообщило, что по обвинению в публичных призывах к терроризму в России в прошлом году осудили 274 человек. По подсчётам "ОВД-Инфо", в публичном оправдании терроризма обвинили почти 50 человек за антивоенные посты в соцсетях.