В 2022 году в России вынесли максимум приговоров по статье о терроризме

В России в 2022 году вынесли максимум приговоров по уголовным статьям о терроризме, экстремизме, вандализме и массовых беспорядках. Это подсчитали "Важные истории".

По обвинению в публичных призывах к терроризму осудили 274 человек, в экстремистской деятельности – 212, в вандализме – 336. За последние десять лет это максимум. На графике видно, что количество таких приговоров стало резко расти с 2020 года, увеличившись с тех пор в два-три раза.

По этим статьям часто преследуют за антивоенные высказывания, отмечают "Важные истории". По подсчётам "ОВД-Инфо", в публичном оправдании терроризма обвинили почти 50 человек за антивоенные посты в соцсетях. Среди таких публикаций – несколько пожеланий разнообразной смерти президенту России Владимиру Путину, а также комментарии о поджогах военкоматов, подрыве Крымского моста и ударах украинской армии по объектам в России.

"Мемориал" сообщает, что по террористической статье массово преследуют и членов исламского объединения "Хизб ут-Тахрир" – за чтение соответствующей литературы и посещение собраний. Правозащитники считают, что для признания этой организации террористической нет достаточных оснований. По делу "Хизб ут-Тахрир" осудили уже 253 человека, из которых более сотни – на сроки от 15 лет.

За экстремистскую деятельность, сообщает "Мемориал", массово судят "Свидетелей Иеговы". Больше 80 человек уже приговорены к реальным срокам за вероисповедание, свобода которого гарантирована Конституцией России.