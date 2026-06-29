Базовый минимум

Россия продолжает жить в условиях топливного кризиса. На выходных ударам подверглись нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае и Ярославской области. 27 июня под обстрел попало производство пусковых систем для ракетных установок “Икандер-М” в Волгограде.

Владимиру Путину приходится признавать сложности с бензином из-за ударов по НПЗ. Ради этого он собирает специальное совещание. Однако его желание воевать с Украиной остаётся неизменным. Об этом сам президент рассказал в интервью журналисту кремлёвского пула Павлу Зарубину.

Путин уверен, что Россия продолжает продвигаться вперед и захватывать всё новые территории в Украине, а от предложений по ограничению боевых действий он отказывается. Более того, на съезде “Единой России” Путин назвал долгом правящей партии достижение победы на Западом.

Об ударах вглубь России и нарастающем топливном кризисе сегодня говорим с военным экспертом Игалем Левиным, аналитиком нефтегазового сектора Борисом Аронштейном и политологом Дмитрием Орешкиным.



