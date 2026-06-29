"Остались ночевать в очереди". Топливный кризис вынудил Россию расходовать резервы

Россия начала использовать резервы топлива. Об этом заявил в воскресенье на правительственном совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка Владимир Путин. По его словам, "мощности крупнейших НПЗ в России используются по максимуму, а резервы бензина сейчас практически соответствуют уровню прошлого года (1,7 млн тонн)". Тем временем в российских регионах ситуация с бензином и дизельным топливом продолжает обостряться. В Иркутской области из-за дефицита горючего объявили режим повышенной готовности. То же самое сделали власти Забайкалья, где люди стоят в очереди более суток. Дефицит достиг и Москвы: в частности, "Лукойл" временно закрыл почти все свои заправки в столице.

Столь тяжелая ситуация связана прежде всего с ударами украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. В отдельных регионах топлива не хватает даже для машин скорой помощи и пожарных. В ряде субъектов о приостановке работы сообщили операторы мусоровозов и маршрутные такси.

"Скорую мы так и не дождались"

Ситуация в Забайкальском крае переросла в полноценный кризис: власти региона официально подтвердили, что в Чите и округах полностью исчез бензин марки АИ-95, а за пределами краевой столицы невозможно найти АИ-100. 27 июня местные власти ввели режим повышенной готовности.

На последнем заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций чиновники определили перечень приоритетных потребителей топлива. В него вошли службы экстренного реагирования – скорая помощь, пожарные, подразделения МЧС, правоохранительные органы, аварийные и диспетчерские службы. Лишь после этого в списке следуют рядовые граждане, предприятия ЖКХ, организации продовольственного снабжения и "иные категории потребителей"

– Список списком, а скорая к нам так и не приехала. У меня муж с диабетом впал в кому пять дней назад, и я сама уже не могла его вывести из этого состояния, не смогла ввести глюкозу из-за плохих вен. Начались судороги, он потерял сознание, – рассказывает Виктория, жительница одного из сел на юго-востоке Забайкалья (имена наших спикеров изменены в целях их безопасности). – Скорую мы всегда вызываем только в крайнем случае, потому что ждать приходится по два-три часа даже в очень экстренных ситуациях. У нас в районе даже станции скорой помощи нет – едут из центральной районной больницы. В этот раз я их вообще не дождалась. Через пару часов диспетчер сжалилась и призналась – говорит, ищите машину сами, у нас бензина нету. До больницы – 90 километров. Я пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы друг мужа отвез его. Откачали, но пока непонятно, как многочасовая кома скажется на его состоянии. Какого-нибудь инсультника точно уже бы потеряли. Так что эти списки ничего не решают – бензина просто нет.

В последних сообщениях краевые власти подтвердили, что в Чите и прилегающих округах полностью отсутствует АИ-95, а за пределами краевой столицы нет АИ-100. В то же время, пытаясь успокоить граждан, чиновники опубликовали информацию о запасах топлива на АЗС. По данным администрации, на каждой заправке Читы в зависимости от станции ежедневно имеется от 200 до 1000 литров бензина АИ-92 и от 200 до 800 литров дизельного топлива.

"Жителям рекомендовано ограничить передвижение на автомобилях по территории региона и за его пределами", – оповестила администрация края.

Однако вместо того чтобы снизить напряженность, это заявление лишь усилило ажиотаж.

– Мы стоим в очередях по 12 часов и больше, заправляем свои 15 литров. И тайком тащим канистру, чтобы еще 15 литров долить. Сейчас за этим начали следить. А как иначе? Если раньше мои дети ездили на автобусе на кружки и в спортзал, то сейчас эти с**и закрыли часть маршрутов, и я должен развозить семью сам. Мне этих 15 литров на день не хватает, — говорит житель Читы Николай. – Самому надо на работу на окраину ездить, туда отродясь маршрута не было. Чем мы должны заменить машину, если они только сокращают маршруты, а не вводят новые?

Часть сокращений власти анонсировали заранее, однако, по словам местных, многие маршруты отменили без предупреждения. Так, администрация Борзинского округа сообщила о сокращении графика движения городских автобусов по маршрутам № 3 и № 4, причину скрывать не стали – дефицит дизельного топлива.

– А наш рейс до Угдана отменили без всяких объявлений. Я просто не смог вечером уехать домой. Ночевал на вокзале, как бомж. И билеты подорожали – на 10–20 рублей. Теперь поездка на 17 километров стоит 80 рублей. Куда это работяге с зарплатой 37 тысяч, которому еще семью кормить? – возмущается Алексей. – И не ездить я не могу: в моем селе работы вообще нет. Повезло еще, что мусор пока вывозят.

Из-за отсутствия горючего регион оказался на грани санитарной катастрофы. Еще 25 июня региональный оператор по обращению с ТКО «Олерон+» объявил о временной приостановке работы мусоровозов сразу в четырех районах края – Чернышевском, Сретенском, Газимуро-Заводском и Краснокаменском. В компании прямо сослались на отсутствие топлива.

– На самом деле уже неделю не вывозят. Мусор лежит во дворах, гниет, крысы, бездомные собаки. Сколько продлится это "временно"? Если еще месяц, мы тут сдохнем от запаха, – говорит жительница Краснокаменска Екатерина. – Туристический сезон тоже накрылся. Никто не поедет на озера без запасов топлива. А люди реально штурмуют заправки, чтобы получить свои несчастные 15 литров.

Жители Читы рассказывают, что на заправках "Роснефти" уже не раз доходило до драк, а места в очереди начали продавать

– На Обводном шоссе, у Смоленки, очередь к "Роснефти" сейчас не меньше трех километров. И это еще не самая популярная заправка. Занимаем с четырех-пяти утра. Если приехал в будний день в восемь – остался без бензина, – рассказывает продавец из Читы Григорий. – Накануне заправку в Песчанке буквально штурмовали. Со стороны здания ВАИ началась какая-то потасовка, потом уже настоящая драка. То есть тебе мало того, что может не достаться топлива, тебя еще и побить могут. АИ-92 уже стоит 75 рублей за литр на АЗС "Нефтемаркет". На "Роснефти" он рублей на десять дешевле, но там очередь не выстоишь – или плати за место. Сейчас в чатах уже появились объявления: место в первой двадцатке машин продают за 800 рублей.

В читинских телеграм-каналах 28 июня разошлось видео, на котором о своем опыте приобретения бензина рассказывает одна из местных жительниц: "Всем доброе утро! Полтора суток я уже стою на "Роснефти", которая находится у нас на Угдане. Вчера я так и не доехала до заправки, потому что буквально перед поворотом на нас остановилась очередь, и мы просто уже не поехали домой, потому что тут уже дело принципа. На горячем баке сутки простоять – уже решили ночевать и оставаться, чтобы сегодня утром хотя бы заправиться первыми. И очередь не убавляется, мне кажется, она только прибавляется еще больше".

Пытаясь обойти жесткие лимиты, автовладельцы идут на любые ухищрения.

– Поток большой, работники заправок не успевают все контролировать. Кое-где уже принимают только наличные, потому что особо ушлые водители заливали бензин в канистры, спрятанные в багажнике, — рассказывает Григорий. – Но это большой риск. На моих глазах одного такого побили люди, стоявшие следом в очереди. Он кричал, что ему надо ехать в Курумкан к больной матери. А это тысяча километров. Ему минимум сто литров нужно, а по дороге либо пустые АЗС, либо огромные очереди. С одной стороны, жалко человека, с другой – у всех уже нервы на пределе.

"Поставим биотуалеты для водителей в очереди"

Самый резкий скачок цен на бензин произошел в аннексированном Россией Крыму. Это констатируют даже провластные спикеры.

"100-процентное подорожание бензина в Крыму. Вчера губернатор Севастополя Развожаев объявил о продаже бензина по QR-кодам. Сегодня севастопольцы делятся фотографиями стоимости бензина. Итого, в результате проблем с логистикой бензин на полуострове подорожал на 100%", – пишет в своем телеграм-канале прокремлевский политолог Юрий Баранчик.

В Сибири же рекордные цены на топливо зафиксированы в Иркутской области. На заправках "Крайснефти" стоимость литра бензина достигает 121 рубля.

– Это за 98-й. 92-й стоит 78 рублей. За неделю почти на 10 рублей подорожал. Но многие готовы покупать даже по таким ценам, только бензина все равно нет. Если приехал после девяти утра – заправка уже пустая. Я два дня назад простоял в очереди на "Роснефт" 12 с половиной часов, чтобы залить несчастные 15 литров, – рассказывает житель Иркутска Сергей. – На заправках "Крайснефти" и ОМНИ физлицам вообще не продают – работают только с юрлицами. На "Газпромнефти" бензина нет совсем, только дизель.

Даже поздним вечером в воскресенье очереди к тем АЗС, где бензин продают физлицам, растягивались на четыре километра, говорит Сергей.

– Последнюю такую очередь я видел сегодня – от остановки "Микрорайон Байкальский" возле ТЦ "Цветной парк" до АЗС под мостом. На повороте к заправке она разрослась сразу в несколько веток. Одно неосторожное слово, кто-то решил, что другой нарушил очередь, – и снова драка, — рассказывает Сергей. – А на АЗС у станции Узловая машины стояли сразу с двух сторон – и с Трактовой, и с улицы Олега Кошевого.

Мэр Иркутска Руслан Болотов пообещал установить на АЗС биотуалеты для людей, стоящих в очередях за бензином, отметив, что это должно "снизить неудобства". Кроме того, он призвал руководителей городских организаций по возможности перевести сотрудников на удаленную работу из-за дефицита топлива.

В субботу, 27 июня, по словам собеседников Сибирь.Реалии, бензина не было ни на одной заправке вдоль трассы Р-255 "Сибирь".

– Дизель вдоль трассы продают, бензина – нет. Единственная АЗС на выезде из Иркутска, где он был, оказалась в очередях с двух сторон. Было непонятно даже, с какой стороны к ней пристраиваться, – говорит Светлана. – Мы просто отменили поездку. А если кому-то действительно срочно нужно ехать?

В воскресенье губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с видеообращением по поводу дефицита топлива и признал, что нехватка бензина в регионе уже превысила 80%, "что вызывает серьезные опасения".

"По нашим данным, из 11 компаний, которые раньше покупали топливо через товарно-сырьевую биржу… Сегодня эта возможность исключена. Нам нужно компенсировать этот дефицит топлива за счет, по крайней мере мы предлагаем, за счет "Роснефти". В первую очередь нужно заключить дополнительные соглашения, чтобы инфраструктура независимых компаний использовалась для продажи топлива с дополнительных поставок "Роснефти", – заявил Кобзев.

По мнению экспертов, обращение губернатора вряд ли сможет быстро изменить ситуацию.

– Основные потребности Дальнего Востока и Сибири сейчас обеспечивают всего четыре сравнительно небольших нефтеперерабатывающих предприятия. На Дальнем Востоке это Комсомольский НПЗ мощностью 8 млн тонн в год и Хабаровский НПЗ ННК мощностью около 5 млн тонн. Недостающие объемы поступают из Иркутской области (Ангарская нефтехимическая компания) и Красноярского края (Ачинский НПЗ), которым одновременно приходится снабжать и Сибирь, поскольку мощности Омского НПЗ в значительной степени переориентированы на поставки в западные регионы России, – объясняет профессор экономики одного из иркутских вузов Алексей Семенов. – Сам Дальний Восток обеспечить себя топливом не может: дефицит нефтеперерабатывающих мощностей достигает почти 50%. Поэтому примерно половину потребляемого в ДФО топлива доставляют по железной дороге из Сибири. Но сейчас и сибирские мощности все больше работают на запад страны.

Власти дальневосточных регионов дефицит топлива не отрицают, однако, по словам местных жителей, его масштабы существенно преуменьшают.

В правительстве Хабаровского края заявили, что перебои с бензином АИ-92 и АИ-95 затронули лишь три муниципалитета – Ванинский, Советско-Гаванский и Ульчский районы. Губернатор Дмитрий Демешин сообщил, что без топлива остаются около 40% автозаправок края, а власти уже заключили контракты на поставку дополнительных 600 тонн топлива.

Однако жители региона описывают ситуацию как гораздо более тяжелую.

– В Хабаровске минимум половина АЗС пустует, – рассказывает житель Хабаровска Анатолий. – Солнечный и Верхнебуреинский районы вообще остались без топлива – ни бензина, ни дизеля. Родственник звонил оттуда в ужасе: жители сами отбивали поселок от лесного пожара. Мало того что никто не рыл противопожарные траншеи, так еще и техника не доехала – сказали, не на чем. Впервые слышу, чтобы не интеллигенция, а обычные работяги начали проклинать верховного. Куда ни зайди – столовая, магазин, парикмахерская – везде говорят только об этом. Телевизор уже не действует.

В некоторых регионах власти официально не вводили ограничения на продажу топлива и заявляли, что ситуация остается под контролем. Однако на практике бензин там также оказался в дефиците. Так, в Тульской области губернатор Дмитрий Миляев ранее не поддержал предложение ограничить отпуск топлива, однако уже к концу недели жители сообщали о многочасовых очередях на АЗС, запрете на продажу бензина в канистры и негласном лимите – не более 20 литров в одни руки. "Заправиться невозможно, официальных ограничений нет. Я объехала много заправок, потратила весь бензин и в итоге оставила машину", – рассказала жительница Тулы изданию "Осторожно, новости".

Эксперты The Washington Post подтверждают, что "на фоне активизации Украиной нанесения ударов на большие расстояния" в России усиливается напряженность. Собеседник издания, московский бизнесмен, говоривший на условиях анонимности, заявил, что в аннексированном Крыму начинается паника: "Все хотят уехать пешком или на велосипеде, любым доступным способом. Будут проблемы с продовольствием".

По подсчетам "Новой газеты Европа", после последних атак украинских дронов в России полностью или частично остановлена работа 13 нефтеперерабатывающих заводов. Под ударом оказались мощности, на которые приходится около 40% переработки нефти в стране, до 41% производства бензина и до 44% дизельного топлива.



10 июня после атаки беспилотников остановил переработку Куйбышевский НПЗ в Самаре, принадлежащий "Роснефти"; официально российские власти это не подтверждали. В последние недели также продолжались удары по объектам нефтяной инфраструктуры на юге России, включая Туапсе и Краснодарский край. В ночь на 28 июня украинские беспилотники вновь атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае; украинская сторона также заявила об ударе по нефтеперерабатывающему предприятию в Ярославской области.