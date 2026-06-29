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Общество.Сибирь

"Остались ночевать в очереди". Топливный кризис вынудил Россию расходовать резервы

Очереди за бензином, Краснодарский край
Очереди за бензином, Краснодарский край

Россия начала использовать резервы топлива. Об этом заявил в воскресенье на правительственном совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка Владимир Путин. По его словам, "мощности крупнейших НПЗ в России используются по максимуму, а резервы бензина сейчас практически соответствуют уровню прошлого года (1,7 млн тонн)". Тем временем в российских регионах ситуация с бензином и дизельным топливом продолжает обостряться. В Иркутской области из-за дефицита горючего объявили режим повышенной готовности. То же самое сделали власти Забайкалья, где люди стоят в очереди более суток. Дефицит достиг и Москвы: в частности, "Лукойл" временно закрыл почти все свои заправки в столице.

Столь тяжелая ситуация связана прежде всего с ударами украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. В отдельных регионах топлива не хватает даже для машин скорой помощи и пожарных. В ряде субъектов о приостановке работы сообщили операторы мусоровозов и маршрутные такси.

"Скорую мы так и не дождались"

Ситуация в Забайкальском крае переросла в полноценный кризис: власти региона официально подтвердили, что в Чите и округах полностью исчез бензин марки АИ-95, а за пределами краевой столицы невозможно найти АИ-100. 27 июня местные власти ввели режим повышенной готовности.

На последнем заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций чиновники определили перечень приоритетных потребителей топлива. В него вошли службы экстренного реагирования – скорая помощь, пожарные, подразделения МЧС, правоохранительные органы, аварийные и диспетчерские службы. Лишь после этого в списке следуют рядовые граждане, предприятия ЖКХ, организации продовольственного снабжения и "иные категории потребителей"

– Список списком, а скорая к нам так и не приехала. У меня муж с диабетом впал в кому пять дней назад, и я сама уже не могла его вывести из этого состояния, не смогла ввести глюкозу из-за плохих вен. Начались судороги, он потерял сознание, – рассказывает Виктория, жительница одного из сел на юго-востоке Забайкалья (имена наших спикеров изменены в целях их безопасности). – Скорую мы всегда вызываем только в крайнем случае, потому что ждать приходится по два-три часа даже в очень экстренных ситуациях. У нас в районе даже станции скорой помощи нет – едут из центральной районной больницы. В этот раз я их вообще не дождалась. Через пару часов диспетчер сжалилась и призналась – говорит, ищите машину сами, у нас бензина нету. До больницы – 90 километров. Я пешком прошла 15 километров до соседнего села, чтобы друг мужа отвез его. Откачали, но пока непонятно, как многочасовая кома скажется на его состоянии. Какого-нибудь инсультника точно уже бы потеряли. Так что эти списки ничего не решают – бензина просто нет.

В последних сообщениях краевые власти подтвердили, что в Чите и прилегающих округах полностью отсутствует АИ-95, а за пределами краевой столицы нет АИ-100. В то же время, пытаясь успокоить граждан, чиновники опубликовали информацию о запасах топлива на АЗС. По данным администрации, на каждой заправке Читы в зависимости от станции ежедневно имеется от 200 до 1000 литров бензина АИ-92 и от 200 до 800 литров дизельного топлива.

"Жителям рекомендовано ограничить передвижение на автомобилях по территории региона и за его пределами", – оповестила администрация края.

Однако вместо того чтобы снизить напряженность, это заявление лишь усилило ажиотаж.

– Мы стоим в очередях по 12 часов и больше, заправляем свои 15 литров. И тайком тащим канистру, чтобы еще 15 литров долить. Сейчас за этим начали следить. А как иначе? Если раньше мои дети ездили на автобусе на кружки и в спортзал, то сейчас эти с**и закрыли часть маршрутов, и я должен развозить семью сам. Мне этих 15 литров на день не хватает, — говорит житель Читы Николай. – Самому надо на работу на окраину ездить, туда отродясь маршрута не было. Чем мы должны заменить машину, если они только сокращают маршруты, а не вводят новые?

Часть сокращений власти анонсировали заранее, однако, по словам местных, многие маршруты отменили без предупреждения. Так, администрация Борзинского округа сообщила о сокращении графика движения городских автобусов по маршрутам № 3 и № 4, причину скрывать не стали – дефицит дизельного топлива.

Рост цен на перевозки, Забайкалье
Рост цен на перевозки, Забайкалье

– А наш рейс до Угдана отменили без всяких объявлений. Я просто не смог вечером уехать домой. Ночевал на вокзале, как бомж. И билеты подорожали – на 10–20 рублей. Теперь поездка на 17 километров стоит 80 рублей. Куда это работяге с зарплатой 37 тысяч, которому еще семью кормить? – возмущается Алексей. – И не ездить я не могу: в моем селе работы вообще нет. Повезло еще, что мусор пока вывозят.

Из-за отсутствия горючего регион оказался на грани санитарной катастрофы. Еще 25 июня региональный оператор по обращению с ТКО «Олерон+» объявил о временной приостановке работы мусоровозов сразу в четырех районах края – Чернышевском, Сретенском, Газимуро-Заводском и Краснокаменском. В компании прямо сослались на отсутствие топлива.

– На самом деле уже неделю не вывозят. Мусор лежит во дворах, гниет, крысы, бездомные собаки. Сколько продлится это "временно"? Если еще месяц, мы тут сдохнем от запаха, – говорит жительница Краснокаменска Екатерина. – Туристический сезон тоже накрылся. Никто не поедет на озера без запасов топлива. А люди реально штурмуют заправки, чтобы получить свои несчастные 15 литров.

Жители Читы рассказывают, что на заправках "Роснефти" уже не раз доходило до драк, а места в очереди начали продавать

– На Обводном шоссе, у Смоленки, очередь к "Роснефти" сейчас не меньше трех километров. И это еще не самая популярная заправка. Занимаем с четырех-пяти утра. Если приехал в будний день в восемь – остался без бензина, – рассказывает продавец из Читы Григорий. – Накануне заправку в Песчанке буквально штурмовали. Со стороны здания ВАИ началась какая-то потасовка, потом уже настоящая драка. То есть тебе мало того, что может не достаться топлива, тебя еще и побить могут. АИ-92 уже стоит 75 рублей за литр на АЗС "Нефтемаркет". На "Роснефти" он рублей на десять дешевле, но там очередь не выстоишь – или плати за место. Сейчас в чатах уже появились объявления: место в первой двадцатке машин продают за 800 рублей.

В читинских телеграм-каналах 28 июня разошлось видео, на котором о своем опыте приобретения бензина рассказывает одна из местных жительниц: "Всем доброе утро! Полтора суток я уже стою на "Роснефти", которая находится у нас на Угдане. Вчера я так и не доехала до заправки, потому что буквально перед поворотом на нас остановилась очередь, и мы просто уже не поехали домой, потому что тут уже дело принципа. На горячем баке сутки простоять – уже решили ночевать и оставаться, чтобы сегодня утром хотя бы заправиться первыми. И очередь не убавляется, мне кажется, она только прибавляется еще больше".

Пытаясь обойти жесткие лимиты, автовладельцы идут на любые ухищрения.

– Поток большой, работники заправок не успевают все контролировать. Кое-где уже принимают только наличные, потому что особо ушлые водители заливали бензин в канистры, спрятанные в багажнике, — рассказывает Григорий. – Но это большой риск. На моих глазах одного такого побили люди, стоявшие следом в очереди. Он кричал, что ему надо ехать в Курумкан к больной матери. А это тысяча километров. Ему минимум сто литров нужно, а по дороге либо пустые АЗС, либо огромные очереди. С одной стороны, жалко человека, с другой – у всех уже нервы на пределе.

"Поставим биотуалеты для водителей в очереди"

Самый резкий скачок цен на бензин произошел в аннексированном Россией Крыму. Это констатируют даже провластные спикеры.

"100-процентное подорожание бензина в Крыму. Вчера губернатор Севастополя Развожаев объявил о продаже бензина по QR-кодам. Сегодня севастопольцы делятся фотографиями стоимости бензина. Итого, в результате проблем с логистикой бензин на полуострове подорожал на 100%", – пишет в своем телеграм-канале прокремлевский политолог Юрий Баранчик.

В Сибири же рекордные цены на топливо зафиксированы в Иркутской области. На заправках "Крайснефти" стоимость литра бензина достигает 121 рубля.

– Это за 98-й. 92-й стоит 78 рублей. За неделю почти на 10 рублей подорожал. Но многие готовы покупать даже по таким ценам, только бензина все равно нет. Если приехал после девяти утра – заправка уже пустая. Я два дня назад простоял в очереди на "Роснефт" 12 с половиной часов, чтобы залить несчастные 15 литров, – рассказывает житель Иркутска Сергей. – На заправках "Крайснефти" и ОМНИ физлицам вообще не продают – работают только с юрлицами. На "Газпромнефти" бензина нет совсем, только дизель.

Даже поздним вечером в воскресенье очереди к тем АЗС, где бензин продают физлицам, растягивались на четыре километра, говорит Сергей.

Иркутский губернатор Игорь Кобзев удалил упоминание об атаках БПЛА как причине дефицита топлива
Иркутский губернатор Игорь Кобзев удалил упоминание об атаках БПЛА как причине дефицита топлива

– Последнюю такую очередь я видел сегодня – от остановки "Микрорайон Байкальский" возле ТЦ "Цветной парк" до АЗС под мостом. На повороте к заправке она разрослась сразу в несколько веток. Одно неосторожное слово, кто-то решил, что другой нарушил очередь, – и снова драка, — рассказывает Сергей. – А на АЗС у станции Узловая машины стояли сразу с двух сторон – и с Трактовой, и с улицы Олега Кошевого.

Мэр Иркутска Руслан Болотов пообещал установить на АЗС биотуалеты для людей, стоящих в очередях за бензином, отметив, что это должно "снизить неудобства". Кроме того, он призвал руководителей городских организаций по возможности перевести сотрудников на удаленную работу из-за дефицита топлива.

В субботу, 27 июня, по словам собеседников Сибирь.Реалии, бензина не было ни на одной заправке вдоль трассы Р-255 "Сибирь".

– Дизель вдоль трассы продают, бензина – нет. Единственная АЗС на выезде из Иркутска, где он был, оказалась в очередях с двух сторон. Было непонятно даже, с какой стороны к ней пристраиваться, – говорит Светлана. – Мы просто отменили поездку. А если кому-то действительно срочно нужно ехать?

В воскресенье губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с видеообращением по поводу дефицита топлива и признал, что нехватка бензина в регионе уже превысила 80%, "что вызывает серьезные опасения".

"По нашим данным, из 11 компаний, которые раньше покупали топливо через товарно-сырьевую биржу… Сегодня эта возможность исключена. Нам нужно компенсировать этот дефицит топлива за счет, по крайней мере мы предлагаем, за счет "Роснефти". В первую очередь нужно заключить дополнительные соглашения, чтобы инфраструктура независимых компаний использовалась для продажи топлива с дополнительных поставок "Роснефти", – заявил Кобзев.

По мнению экспертов, обращение губернатора вряд ли сможет быстро изменить ситуацию.

– Основные потребности Дальнего Востока и Сибири сейчас обеспечивают всего четыре сравнительно небольших нефтеперерабатывающих предприятия. На Дальнем Востоке это Комсомольский НПЗ мощностью 8 млн тонн в год и Хабаровский НПЗ ННК мощностью около 5 млн тонн. Недостающие объемы поступают из Иркутской области (Ангарская нефтехимическая компания) и Красноярского края (Ачинский НПЗ), которым одновременно приходится снабжать и Сибирь, поскольку мощности Омского НПЗ в значительной степени переориентированы на поставки в западные регионы России, – объясняет профессор экономики одного из иркутских вузов Алексей Семенов. – Сам Дальний Восток обеспечить себя топливом не может: дефицит нефтеперерабатывающих мощностей достигает почти 50%. Поэтому примерно половину потребляемого в ДФО топлива доставляют по железной дороге из Сибири. Но сейчас и сибирские мощности все больше работают на запад страны.

Власти дальневосточных регионов дефицит топлива не отрицают, однако, по словам местных жителей, его масштабы существенно преуменьшают.

В правительстве Хабаровского края заявили, что перебои с бензином АИ-92 и АИ-95 затронули лишь три муниципалитета – Ванинский, Советско-Гаванский и Ульчский районы. Губернатор Дмитрий Демешин сообщил, что без топлива остаются около 40% автозаправок края, а власти уже заключили контракты на поставку дополнительных 600 тонн топлива.

Однако жители региона описывают ситуацию как гораздо более тяжелую.

– В Хабаровске минимум половина АЗС пустует, – рассказывает житель Хабаровска Анатолий. – Солнечный и Верхнебуреинский районы вообще остались без топлива – ни бензина, ни дизеля. Родственник звонил оттуда в ужасе: жители сами отбивали поселок от лесного пожара. Мало того что никто не рыл противопожарные траншеи, так еще и техника не доехала – сказали, не на чем. Впервые слышу, чтобы не интеллигенция, а обычные работяги начали проклинать верховного. Куда ни зайди – столовая, магазин, парикмахерская – везде говорят только об этом. Телевизор уже не действует.

очередь на азс, Рязань
очередь на азс, Рязань

В некоторых регионах власти официально не вводили ограничения на продажу топлива и заявляли, что ситуация остается под контролем. Однако на практике бензин там также оказался в дефиците. Так, в Тульской области губернатор Дмитрий Миляев ранее не поддержал предложение ограничить отпуск топлива, однако уже к концу недели жители сообщали о многочасовых очередях на АЗС, запрете на продажу бензина в канистры и негласном лимите – не более 20 литров в одни руки. "Заправиться невозможно, официальных ограничений нет. Я объехала много заправок, потратила весь бензин и в итоге оставила машину", – рассказала жительница Тулы изданию "Осторожно, новости".

Эксперты The Washington Post подтверждают, что "на фоне активизации Украиной нанесения ударов на большие расстояния" в России усиливается напряженность. Собеседник издания, московский бизнесмен, говоривший на условиях анонимности, заявил, что в аннексированном Крыму начинается паника: "Все хотят уехать пешком или на велосипеде, любым доступным способом. Будут проблемы с продовольствием".

По подсчетам "Новой газеты Европа", после последних атак украинских дронов в России полностью или частично остановлена работа 13 нефтеперерабатывающих заводов. Под ударом оказались мощности, на которые приходится около 40% переработки нефти в стране, до 41% производства бензина и до 44% дизельного топлива.

10 июня после атаки беспилотников остановил переработку Куйбышевский НПЗ в Самаре, принадлежащий "Роснефти"; официально российские власти это не подтверждали. В последние недели также продолжались удары по объектам нефтяной инфраструктуры на юге России, включая Туапсе и Краснодарский край. В ночь на 28 июня украинские беспилотники вновь атаковали Славянский НПЗ в Краснодарском крае; украинская сторона также заявила об ударе по нефтеперерабатывающему предприятию в Ярославской области.

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