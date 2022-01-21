Беглов в ответ на критику заявил, что его невозможно напугать

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ответил на критику транспортной и мусорной реформы, которые проводят городские власти. Ранее мусорная реформа привела к тому, что в январе этого года в городе возникли проблемы с вывозом бытовых отходов.

По словам Беглова, действия правительства вызывают недовольство со стороны "богатых людей, влиятельных людей, которые могут налом проплачивать определенные вещи". Он заявил, что "идет полнейший саботаж", а "компетентные органы занимаются этим вопросом".

"Меня напугать невозможно. Я восьмой ребенок в семье, и мой отец дошел до Берлина. У нас 22 человека погибло, два Героя Советского Союза." – цитирует "Фонтанка" заявление Беглова на встрече с руководителями театров и концертных организаций 20 января.

Издание отмечает, что тему мусорной реформы взяли на вооружение медиа, связанные с предпринимателем Евгением Пригожиным. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в новом клипе также раскритиковал Беглова за некачественную уборку улиц. Выход нового мызкального видео связывают с возможным конфликтом Пригожина и Беглова. Позднее стало известно, что предприниматель подал иск к изданию Znak.com. Поводом стал материал, в котором говорилось, что Пригожин якобы причастен к информационной кампании против Беглова.

Жители Санкт-Петербурга в январе пожаловались, что в городе возникли проблемы с вывозом мусорных отходов. Новая система по вывозу заработала с января 2022 года. Компания "Невский экологический оператор", который занимается вывозом отходов, заявляла, что проблемы с мусором появились из-за новогодних праздников и петербуржцев, которые заставили автомобилями подъезды к мусорным бакам.

Государственная жилищная инспекция провела более 1000 проверок многоквартирных домов. По результатам проверок в отношении должностных и юридических лиц возбуждено 55 административных дел.