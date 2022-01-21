"Повар Путина" подал иск к изданию Znak.com из-за публикации о Беглове

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к изданию Znak.com. Поводом стал материал, в котором говорилось, что предприниматель якобы причастен к информационной кампании против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании Пригожина "Конкорд".
Статья Znak.com вышла 20 января. В ней, в частности утверждалось, что Пригожин дал указание подконтрольным СМИ атаковать Беглова, так как тот не справляется с управлением Петербургом. В городе, в частности, имеются проблемы с чисткой улиц от снега и гололеда, а также с уборкой мусора.
Пригожин требует от Znak.com убрать статью и написать опровержение фактов, опубликованных в материале. Кроме того, учредитель издания должен выплатить бизнесмену компенсацию в размере пяти миллионов рублей.
Znak.com не согласился с требованиями предпринимателя. В заявлении редакции говорится, что журналисты сделали честную работу, переговорив с разными собеседниками и отразив их позицию в тексте.
- Евгений Пригожин – бизнесмен из Санкт-Петербурга. СМИ называют его "поваром Путина". С 2011 года компании предпринимателя занимаются поставками питания в учебные, медицинские и государственные учреждения по всей России. За десять лет бизнес-структуры, связанные с "поваром Путина", заключили госконтрактов на сотни миллиардов рублей.
- Евгения Пригожина также связывают с организацией группы провластных блогеров в Санкт-Петербурге – так называемой "фабрикой троллей", и с созданием "частной военной компании Вагнера", принимавшей участие в военных операциях на востоке Украины, в Сирии и Африке.
- В США предпринимателя обвиняют в попытке вмешательства в президентские выборы, он внесён в санкционный список. "Повар Путина" также внесён в санкционный список Евросоюза из-за обвинения в поддержке поставок оружия в Ливию. Бизнесмен отрицает все обвинения в свой адрес.
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