"Повар Путина" подал иск к изданию Znak.com из-за публикации о Беглове

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к изданию Znak.com. Поводом стал материал, в котором говорилось, что предприниматель якобы причастен к информационной кампании против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании Пригожина "Конкорд".

Статья Znak.com вышла 20 января. В ней, в частности утверждалось, что Пригожин дал указание подконтрольным СМИ атаковать Беглова, так как тот не справляется с управлением Петербургом. В городе, в частности, имеются проблемы с чисткой улиц от снега и гололеда, а также с уборкой мусора.

Пригожин требует от Znak.com убрать статью и написать опровержение фактов, опубликованных в материале. Кроме того, учредитель издания должен выплатить бизнесмену компенсацию в размере пяти миллионов рублей.

Znak.com не согласился с требованиями предпринимателя. В заявлении редакции говорится, что журналисты сделали честную работу, переговорив с разными собеседниками и отразив их позицию в тексте.