Бегут из-под защиты Кремля

Миллиардер Александр Галицкий уехал из России. Это произошло вскоре после признания его фонда Almaz Capital Partners "экстремистским объединением", а также изъятия у Галицкого имущества на 8 миллиардов рублей.

По данным The Bell, после аннексии Крыма Almaz Capital прекратил инвестиции в российские проекты и переключился на украинские. Almaz Capital Partners - международный венчурный фонд с головным офисом в Кремниевой долине.

Отъезд Галицкого стал неожиданностью даже для его команды, пишет РБК. Известно, что бизнесмен покинул Россию через Беларусь по голландскому паспорту, несмотря на обеспечительные меры.

Вести бизнес в России становится всё сложнее. С 2022 года, после ухода Бориса Титова, в стране оставалась вакантной должность уполномоченного по защите прав предпринимателей.

И вот в Кремле определились, кто займёт место бизнес-омбудсмена. Владимир Путин выбрал, по-видимому, удобного для системы Александра Шохина - главу Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Как отметил Дмитрий Песков, власти имеют план реформирования этой правозащитной институции.

Можно ли вообще вести бизнес в путинской России, признает ли режим право на частную собственность или все уже считает "своим"? Обсуждаем в программе "Лицом к событию" с социологом Сергеем Ерофеевым.