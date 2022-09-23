"Бегут как от чумы". Соцсети о новой волне отъездов из России

После объявления мобилизации в России новая волна спешных отъездов, сравнимая с той, что была в феврале и марте.

Виктор Охотин:

Смотрю, что билеты из Москвы все проданы на ближайшие даты не только в Стамбул, но и даже в Душанбе…

А что случилось?

Сергей Медведев:

Мало кто знает, что их послали воевать лишь с одной целью – продлить ещё на пару месяцев 23-летнюю власть товарища Путина

Аэропорт Внуково сегодня выглядит, как сборный пункт в день призыва.

И еще вспомнились афганцы, цепляющиеся за шасси последних С-130 из Кабула, и как многие смеялись над этим фото.

В Россию пришел свой Талибан.

Фарида Курбангалеева:

Несколько моих друзей-мужчин готовятся уезжать из России. Уже сегодня на границах с Финляндией и Монголией скопились огромные пробки. Один товарищ сказал, что двое его подчинённых срочно попросилось в командировку в Оренбург, и он знает, почему - рядом граница с Казахстаном. Он их, конечно, отпустил.

Алексей Лушников:

На границах эвакуация - пробки на десятки километров. Теперь война вошла в каждую семью. Ещё мало кто знает, что их послали воевать лишь с одной целью - продлить ещё на пару месяцев 23-х летнюю власть товарища Путина.

Но общий тренд понятен. С таким настроением слона не продать. А прошли только первые сутки мобилизации.

Воевать никто не будет.

С такой армией возьмут скорее не Харьков, а Кремль.

Андрей Бабицкий:

Просто валите куда угодно любым способом

Я прочитал миллион уже записей про то, как избежать отправки на убой «с помощью юристов и правозащитников», и вот что хочу сказать. Правозащитники, которыми я вполне восхищаюсь, спасут от этой напасти (убить или быть убитым) какие-то доли процента. Всем, кто мне действительно дорог, я бы сказал, и говорю: просто валите куда угодно любым способом. Ни кому не верьте, ничего не просите, выкиньте телефон, сбегите за границу, в тайгу, спрячьтесь в подвал, налейте подсолнечного масла на лестницу, не явитесь по повестке, идите в тюрьму вместо армии, если уже поймали, и тд.

Улюлюкающие комментарии путинистов:

Алексей Мухин:

Прощайте, деграданты и паникёры

Мобилизацию стоило объявить хотя бы для того, чтобы крысы сбежали с корабля.

Прощайте, деграданты и паникёры.

Александр Коробков-Землянский:

Некоторое количество знакомых, приятелей и бывших коллег уехали за границу. Сбежали, если называть вещи своими именами.

Пишут, поддерживая видимость сохранения отношений. Вроде по-русски, а уже — иностранцы. Другие интересы. Другие ценности.

А я не знаю, о чём с ними разговаривать.

И зачем.

Впрочем, моральное осуждение ждёт отъезжающих отнюдь не только со стороны путинистов.

Остап Кармоди:

Пишут, что в первый же час после выступления Путина россияне раскупили все билеты в Ереван и Стамбул.

Спасибо Путину, у меня теперь есть чёткий маркер по отношению к эмигрантам — дата 21 сентября 2022 года.

Я всегда говорил, что если человек понял, что он живёт в преступной стране и решил уехать, то надо не упрекать его за то, что он сделал это слишком поздно, а радоваться, что он это сделал. Поздно — лучше, чем никогда.

Но к тем, кто решил уехать только когда что-то стало угрожать напрямую лично им, я не могу испытывать тёплых чувств.

Симпатия и сочувствия у меня к ним примерно столько же, сколько к пойманным мафиози, которые, чтобы избежать наказания, решили пойти на сделку со следствием.

Андрей Мовчан:

"Что теперь делать?" вопрос на мой взгляд совершенно бессмысленный, потому что единственный разумный ответ на это столь же жесток, сколь и бесполезен: "А где вы были 6 месяцев?" Если вы могли уехать и не уехали, то это же был ваш выбор, не так ли? Вы выбирали моральный компромиссище потому что вам казалось что материально это удобнее. Ну ок, теперь вы знаете, что тот, кто выбирает между моральной и материальной проблемой моральную, в итоге получает и ту и другую.

А если вы не могли уехать (а таких было много - в силу разных причин, среди основных - старые родители, отсутствие средств не на "хорошую" а вообще на какую бы то ни было жизнь за рубежом и пр.), я вам очень сочувствую (поверьте), но что изменилось в этой вашей невозможности? Может всё-таки возможность есть? Если есть - надо ехать, пока еще можно (пока еще можно, но сколько будет можно?)

Николай Храмов:

Он что, охапка палой листвы, что его "загребли и отправили"?

Знаете, что я вам скажу? Когда я читаю про кого-то, что его "загребли и отправили воевать", то у меня рука тянется к пистолету, как говаривал один из предшественников нашего фюрера. Он что, охапка палой листвы, что его "загребли и отправили"? Или, может, кучка собачьего дерьма?

Зарубите себе на носу, дорогие мои котятки: человека невозможно отправить служить в армию и, тем более, "воевать", если он этого действительно не хочет. Человек не может оказаться в армии, чтобы убивать тех, кого он не хочет убивать, против своей воли. Если он там оказался - он сделал это по своей воле.

Да, человека можно задержать, можно запереть в каком-то закрытом помещении, можно даже силой запихнуть в какой-нибудь автобус с такими же "свежевыловленными" и с буквой Z на борту. Его можно привлечь к уголовной ответственности за уклонение или отказ от военной службы и приговорить к денежному штрафу или даже к двум годам тюрьмы по ст. 328 УК РФ. Но его невозможно заставить СЛУЖИТЬ! Если в нем есть хотя бы капля воли, разума и чувства собственного достоинства.

Лина Борисова:

Туризм в Грузии бьёт все рекорды!

Получаю удовольствие, наблюдая эти очереди на границах и в аэропортах, все эти отчаянные попытки уползти в Грузию/Армению/Финляндию или улететь в Турцию.

Даже не потому, что schadenfreude и я собака злая, а потому что нынче у большинства проблема со способностью думать чуть дальше, чем на шаг вперёд и строить сложные цепочки причинно-следственных связей.

Поддерживаешь войну? Если что - уедешь? Так и хочется спросить: ну что котик, далеко уехал? А, лично ты не поддерживаешь? Добро пожаловать в коллективную ответственность.

Ой, это что там, протесты? Когда ракеты летели в наши дома, никто не протестовал почему-то. Когда убивали чьих-то детей, мужей, братьев и отцов в Украине тоже молчали все. А теперь, когда лично вас отправляют делать ту самую грязную работу - позорно побежали, как крысы с корабля, в попытках спасти свою жопу. И в такие моменты приятно, что хоть какая-то справедливость в мире таки есть. И за все действия (и бездействия) придётся отвечать.

Хатуна Окропиридзе:

Туризм в Грузии бьёт все рекорды! Предлагаю мигрантам из РФ на всех КПП, где они стоят в ожидании паспортного контроля, взять в руки транспаранты, плакаты и знамёна оппозиционной России... Выскажите свой протест хотя бы на нейтралке!!!!

Александр Пичугин:

Российско-грузинская граница встала. Переход подальше от мобилизации может занять сутки и больше. При этом нынешней волне эмигрантов из России, как пишут, начали отказывать в аренде квартир.

И я понимаю почему. Это во многом те самые люди, кто спрашивал у нас в марте: "А зачем вы уезжаете? Всё же хорошо!" Больше скажу: наверняка среди тех, кто уезжает сейчас, есть и те, кто писал про меня: "Хорошо ему быть смелым из-за границы!"

Хорошо? А вы попробуйте порвать всё, что связывало, и уехать - в пустоту и неопределенность! В марте для нас это было Решением - болезненным, вынужденным, но осознанным. Сейчас люди бегут в Панике. Разница есть. И она была понятна задолго до сегодняшних очередей.

Кроме всего прочего, список стран, куда можно быстро вырваться из России, очень короток.

Гульджан Ергалиева:

Народ убегает в таком массовом порядке от собственного президента

7,5 тыс. км границы с Россией и представьте, что вся она сейчас заполнена беженцами, которых назвали уклонистами от мобилизации на войну в Украине. Сколько их бежит из страны как от чумы? Это дно путинской политики, если народ убегает в таком массовом порядке от собственного президента. И возможно это начало пробуждения России от дурмана путинской пропаганды.

А вот что делать нам с таким наплывом беженцев? Что дальше? Пока никто из властей ничего не объясняет - ни пограничные, ни миграционные службы, ни политическое руководство. Куда направляются эти массы людей, кто их принимает и на каких условиях, это временное явление или постоянное? Как нам вести себя - помогать или что? Но картина тревожная. Как бы этот стихийный поток не вызвал встречную волну возбуждения и возмущения. Россию, увы, сегодня не приветствуют в окружающем мире, считают токсичной страной, многие просто захлопывают перед ней двери. Мы пока держим границы распахнутыми. Но до какого предела? И нужно ли просчитывать и предусматривать все вероятные последствия этой уже неуправляемой Кремлем ситуации?

Лера Тихонова:

Раньше узбеки, киргизы, таджики ехали в Москву и Петербург на заработки. Пытались получить гражданство РФ, устраивались по десять человек в одной квартире, выживали, как могли. Сейчас огромная пробка на границе с Казахстаном, Грузией и пр - русские мужчины со скарбом и растерянными лицами. Как в этой жизни быстро все меняется. Сегодня ты пан, а завтра пропал, и наоборот. Как говорил мой любимый философ Мамардашвили, нельзя надолго закрепиться ни в хорошем, ни в плохом.

Станислав Кучер:

В фильме-катастрофе "Послезавтра" есть эпизод, в котором авторы иронизируют над известным снобизмом американцев по отношению к иммигрантам из Мексики: в поисках спасения от неминуемой гибели в своей стране, сотни тысяч граждан США столпились на мексиканской границе и просят убежища, а правительство Мексики думает, как с ними поступить. Месседж эпизода (как и всего фильма) тривиален в своей вечной актуальности: наш мир настолько хрупок, что поменяться ролями в нем могут все, кто бы кем себя ни мнил.

Похожих киновысказываний, понятно, хватает (один "Не смотри наверх" чего стоит), но конкретно этот эпизод я вспомнил сейчас потому, что сразу несколько моих знакомых рассказали о планах переехать из Москвы и Питера в Бишкек, Ташкент и Алматы. Кадры автомобильных пробок на границах с Казахстаном и Монголией я, разумеется, тоже видел, но личные истории впечатляют больше. Россиян, ищущих жилье и работу в Душанбе, я пока не встречал, но, предполагаю, это тоже вопрос времени.

Не знаю, будут ли масштабы эмиграции из России в страны Средней Азии сопоставимы с масштабами миграции из Средней Азии в Россию в "жирные нулевые", но, предполагаю, у многих россиян будет шанс почувствовать примерно то же, что чувствовали таджики, узбеки, киргизы, казахи, которые по разным причинам покинули свои страны в поисках лучшей (или более безопасной) жизни в России.

Ближайшие к России страны ЕС сообщили, что не планируют выдавать уклонистам гуманитарные визы и по-прежнему не готовы впускать россиян с действующими туристическими.

Алексей Дуленков:

Европейские страны перестали выдавать визы как раз перед мобилизацией. Чтобы русские мужики не убегали в Европу, а шли убивать украинцев? Гениально...

Наталья Сивохина:

Сейчас в меня полетят камни и помидоры, но я всё-таки напишу. Дорогие политики приграничных стран. Выступавшие за мир и требовавшие немедленно вывести войска из Украины. Посылая бегущих от призыва обратно в Мордор зачёркнуто на ту войну, против которой официально выступаете вы и ваше государство вы думаете о чём? Хочется так и написать – сегодня Эстония выступила за продолжение войны России с Украиной, сегодня Финляндия выступила за продолжение войны Росии с Украиной, сегодня Латвия выступила за продолжение войны России с Украиной, сегодня Грузия выступила за продолжение войны России с Украиной.

Андрей Ростовцев:

Если бы европейские политики были немного умнее, то открыли безвизовый коридор через приграничные с РФ страны для молодых людей призывного возраста. Открыли бы заблаговременно, ведь разговоры о возможной мобилизации шли давно. Сделать это необходимо не по гуманитарным соображениям, а по экономическим. По самым скромным оценкам, опирающимся на официальные опубликованные данные, «минус один военнослужащий» на полях сражений обходится европейским странам в два миллиона евро в виде военной помощи. В сущности поток военнообязанных через границу - это не столько спасение чьих-то жизней, сколько реальный доход в бюджет европейских стран за счет экономии на поставках вооружения. Не призываю европейских политиков к гуманности, но почему бы им не быть более практичными. Да, и умнее тоже.

Татьяна Трубникова:

Преисполнилась холодной ярости и презрения к тем, кто свалил давно и теперь оттуда поучает и осуждает

Читала ленту. Преисполнилась холодной ярости и презрения к тем, кто свалил давно и теперь оттуда поучает и осуждает. Поразилась тому, как их много.

Разговаривала с просто знакомыми, с коллегами в России. От этих услышала, что «уклоняться не намерен, призовут пойду».

А ведь это были совсем даже неплохие люди. Не общалась с ними все это время, вот, решила пощупать пульс. Вместо пульса там механическое жужжание и пощёлкивание.

Они пойдут убивать. Скорее всего погибнут не осознановая степень бессмысленности и преступности своих действий.

Смотрела опросы за и против мобилизации. Против меньше.

Внутренне и окончательно поставила на этом народе крест.

Кроме моих друзей и тех кто на протестах. Эти люди мученики, герои и праведники. Их трагически мало.

Но, Господи, ради них стоит помиловать этот народ, только ради них.

Самый долгий и страшный разговор с другом, последовательным противником режима, попадающим под призыв. Он успел купить билет на следующую неделю.

Обсуждали с ним, что ему делать и где прятаться если не удастся улететь.

И, если поймают, его выбор между пойти в тюрьму или саботажем в армии и сдачей в плен.

Не дай вам Бог, дорогие давние, ныне этих людей осуждающие, эмигранты когда-нибудь встать перед таким выбором.

Чувствую брезгливое отвращение к западным политикам и функционерам, которые ручкались с путиным, брали его бабло, раскормили как борова, сейчас платят ему бабки на которые он ведёт войну и теперь закрывают возможность выехать тем, кто бежит от мобилизации. То есть подгоняют Путину пушечного мяса и вообще играют ему на руку. И я эту тему с защитниками их позиции обсуждать не буду.

Николай Митрохин:

Дождались. Буквально за несколько часов, за вторую половину дня в Германии сформировался политический (а главное - министерский) консенсус на тему допуска в страну российских уклонистов (кстати, у нас в Бремене резкий дефицит рабочих на машиностроительных и металлургических производствах, а также в строительстве, и (даже) в супермаркетах и в детских садах.)

P.s. Я понимаю, что читателей из Украины плющит от того, что пока они ждут повестки (или уже в армии), или им надо платить 4-10 тыс. евро за переход границы, у российских мужчин появилась возможность сбежать в Германию бесплатно, но поверьте, что лучше три дивизии русских будут сидеть в Германии, чем на донецком фронте. Всем (включая немецких налогоплательщиков) это обойдется куда дешевле.