Беларусь перестала выпускать российских призывников из страны

Государственный пограничный комитет (ГПК) Беларуси подтвердил, что граждане России, которым запретили выезд из страны после получения повестки в армию, не смогут выехать за границу через белорусскую территорию.

В ГПК сообщили, что у Республики Беларусь и России существует общая база данных призывников. "Если выезд запрещён, то все вопросы к Российской Федерации", – добавили в комитете.

В начале недели "Движение сознательных отказчиков" сообщило, что с белорусской территории не выпустили призывника из Санкт-Петербурга, которому запретили покидать Россию. 23 апреля в аэропорту Минска его не пустили на рейс в Тбилиси, а 25 апреля ему отказали в выезде по внутреннему паспорту в Ереван. Во всех случаях никаких письменных подтверждений не выдали, отметили правозащитники.

По их данным, этот случай говорит о том, что Беларусь и Россия начали обмениваться данными из электронного реестра воинского учёта и реестра повесток.