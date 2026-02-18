Белгород частично обесточен в результате воздушной атаки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 18 февраля сообщил о массированном воздушном ударе по объектам энергетики в Белгороде. Он утверждает, что удар наносился именно ракетами, а не беспилотниками. "Есть большие повреждения. Мы видим, что есть частичная потеря электроэнергии, тепла, поэтому сейчас разбираемся", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

По данным телеграм-канала "Пепел Белгород", под удар попала Белгородская ТЭЦ. Свет также частично пропал в Шебекино, Белгородском и Шебекинском округах.

Белгородская ТЭЦ ранее в феврале уже подвергалась атакам. В городе отключали электричество и приостанавливали подачу тепла в дома.

Кроме того, в Шебекинском округе украинский беспилотник атаковал автомобиль, пострадали двое мужчин, сообщил Гладков. "У одного из них диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча. Медики оценивают его состояние как тяжёлое. Второй пострадавший предварительно получил осколочные ранения лица", – написал губернатор Белгородской области.

Российские военные практически ежедневно наносят удары по объектам энергетики в Украине, из-за чего без света, а иногда также тепла и воды регулярно остаются десятки тысяч жителей различных регионов, включая Киев.



