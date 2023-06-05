Белгородский губернатор: денег на восстановление уже не хватает

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в фонде, сформированном в области для восстановления жилья, пострадавшего от обстрелов, не хватает денег. На совещании в понедельник он также заявил, что в трёх населённых пунктах Шебекинского округа пока не могут начать работы по восстановлению жилья. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

О какой сумме идёт речь и в какую сумму сейчас оценивается ущерб, Гладков не сказал.

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов рассказал, что за неделю в результате обстрелов было повреждено или полностью разрушено 1 150 квартир в 67 многоквартирных домах, а также 370 частных жилых домов.

Обстрелы Шебекина, расположенного недалеко от границы с Украиной, и соседних населённых пунктов, на прошлой неделе усилились, жители начали покидать город, хотя принудительная эвакуация и не объявлена. Часть людей разместили в общежитиях в Белгороде, детей вывозят и в лагеря в другие регионы.

Есть фото- и видеосвидетельства значительных разрушений в городе. Власти области обвиняют в обстрелах Украину, украинская сторона официально не сообщала об обстрелах территории России или боевых действиях по ту сторону государственной границы.

Ответственность за рейды на территорию Белгородской области берут на себя воюющие на стороне Украины добровольческие формирования Русский добровольческий корпус и Легион "Свобода России". Они же утверждают, что обстрел российских населённых пунктов ведут сами российские военные.

Накануне сообщалось об очередном рейде РДК и боях в населённом пункте Новая Таволжанка неподалёку от Шебекина. Минобороны России заявило, что в результате артиллерийского удара диверсионно-разведывательная группа была "рассеяна". Утром в пятницу губернатор Гладков заявил, что за прошедшие сутки по Белгородской области было выпущено 650 снарядов, из них 185 по Новой Таволжанке. О пострадавших не сообщалось.

В телеграм-канале легиона "Свобода России" появилось снятое с дрона видео пожара, которое, как утверждается, показывает " "уничтожение 2 танков, 1 БМП-3 и 1 БРДМ в районе КПП Шебекино". Как показывает геолокация кадров, они сняты всё в той же Новой Таволжанке, примерно в 10 километрах от КПП.