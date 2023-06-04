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Белгородский губернатор призвал ряд жителей "временно покинуть дома"

Белгородская область, иллюстративное фото

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей приграничных населённых пунктов временно покинуть свои дома.

Призыв Гладков связал с продолжающимися обстрелами региона. "Просьба, все те населённые пункты, в первую очередь, Шебекинского округа, которые обстреливаются, прислушаться к позиции власти и покинуть, временно покинуть, свои дома для того, чтобы сохранить...жизнь", - написал глава
региона в воскресенье в своем телеграм-канале.

По данным, которые приводит Гладков, в ночь на 4 июня в области обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа. Информация о пострадавших не поступала, но "много повреждений". Днём ранее в области при обстрелах погибли два человека - в Безлюдовке и в Новой Таволжанке, утверждает белгородский губернатор.

Также, по его словам, в пунктах временного размещения сейчас находятся более 4 тысяч человек.

Власти аннексированного Крыма сообщили в ночь на воскресенье, что на севере полуострова, в Джанкое, сбит дрон. Об этом в телеграм-канале написал советник назначенного Россией главы Крыма Олег Крючков. "Есть повреждение остекления в нескольких домах частного сектора. Все службы работают", - написал Крючков.

Утром в воскресенье глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что над полуостровом за прошедшую ночь силами ПВО было сбито пять беспилотников, еще четыре – "заглушены и посажены средствами РЭБ" (радиоэлектронной борьбы). По словам Аксёнова, в результате падения одного из беспилотных аппаратов выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в Джанкое. Места падения оставшихся беспилотников Аксёнов не уточнил. Но добавил, что "на территории частного домовладения был обнаружен один не взорвавшийся БПЛА", отмечает Русская служба Би-би-си.

  • Власти граничащих с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областей России заявляют о регулярных обстрелах своей территории."Агентство" подсчитало, что всего с начала войны по май нынешнего года белгородские власти отчитывались об обстрелах региона 358 раз. В атаках они обвиняют украинскую армию. Руководство Украины обстрелы не комментирует.
  • В последнее время белгородские власти сообщают почти каждый день об обстрелах приграничного города Шебекино. 1 июня бойцы "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и легиона "Свобода России", воюющие на стороне Украины, объявили о новом рейде в Белгородскую область. В Минобороны России заявили о "сорванной попытке вторжения" в регион. В Киеве отмечали, что "с интересом следят" за этими событиями, но не имеют к ним "непосредственного отношения".

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