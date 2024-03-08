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Время Свободы

"Путина необходимо остановить". Речь Байдена "О положении в стране"

State of the Union
State of the Union

Информационный дайджест "Время Свободы", 8 марта

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Время Свободы - Темы дня 8.03.2024
by Радио Свобода

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В Украине строятся тройные линии укреплений, чтобы сдержать дальнейшее продвижение российских войск;

Президент США Джо Байден в докладе Конгрессу "О положении в стране" большое внимание уделил необходимости оказывать помощь Украине;

Для чего США хотят построить морской порт на побережье сектора Газа;

Кадыровцы выкупают у российской армии украинских пленных для их обмена на выходцев из Чечни;

Росстат отчитался о рекордном снижении числа бедных в России – как такой "рекорд" стал возможен в условиях войны;

Победителем кинофестиваля документальных фильмов "Артдокфест" в Риге стала лента польского режиссера Мачека Хамелы "В зеркале заднего вида";

200 лет со дня дебюта Ференца Листа.

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