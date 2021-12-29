Белорусские предприятия допустят к российским госзакупкам

Владимир Путин в ближайшее время поручит правительству РФ допустить к госзакупкам белорусские предприятия. Об этом президент России заявил в среду в ходе беседы с действующим главой Беларуси Александром Лукашенко.

По мнению Путина, допуск к госзакупкам пойдёт на пользу России, поскольку "повысит уровень конкуренции на рынке", а также "существенно расширит возможности" для белорусского бизнеса.

Ранее Владимир Путин поручил правительству в месячный срок обеспечить равные условия допуска на российский рынок и в сферу государственных и муниципальных закупок товаров, произведённых в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках.

Согласно планам президента РФ, сертификаты о происхождении товаров, которые выдают органы власти непризнанных республик, будут признаны действительными на территории России.