Белорусский политический аналитик Артём Шрайбман уехал из страны вечером 3 июня после сюжета на государственном телевидении. В нём арестованный белорусский блогер Роман Протасевич упомянул его как активного участника телеграм-чата, координировавшего протесты в республике. О ситуации политолог написал в своём блоге. Позже Шрайбман уточнил изданию "Наша Нiва", что сейчас он находится в Украине.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Сюжет с Протасевичем был показан на канале ОНТ вечером 3 июня. В материале блогер признаётся в организации массовых беспорядков и критикует оппозицию. Материал вышел через полторы недели после задержания оппозиционера белорусскими спецслужбами. На его руках видны следы от наручников, а журналистам удалось пообщаться с ним раньше, чем его адвокату. Его близкие уверены, что его могли пытать.

"Могу только догадываться, почему и по своей ли воле, но Рома преувеличил мое участие в процессе", — написал Шрайбман в фейсбуке. По его словам, он не участвовал в организации протестов, а наблюдал за ними из профессионального интереса. "У меня есть давняя позиция, что аналитик не может и не должен становиться участником процессов, которые анализирует, так же, как и комментатор матча не может быть футболистом на поле", — отметил Шрайбман.

По его словам, до него доходят слухи о готовящемся против него уголовном деле, но он не знает точно, есть ли к нему интерес спецслужб. "Но в сегодняшней Беларуси даже непричастность к тому, что власть считает преступлением, — уже недостаточная страховка", — отметил он. Он добавил, что не обижен на Протасевича, так как считает его заложником.