Изуверская история. Блогеры о "признаниях" Романа Протасевича

Белорусский телеканал ОНТ опубликовал видео, в котором бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич признается в организации массовых беспорядков, критикует других оппозиционеров и говорит, что уважает Лукашенко. Формально съемка обставлена как интервью государственному телеканалу, однако у большинства из тех, кто это видео посмотрел, не возникло сомнений в том, что "признания" Протасевича выбиты силой. На кадрах, где он закрывает лицо руками, на запястьях отчетливо видны раны то ли от наручников, то ли от пыток электрошоком.

Всеволод Чернозуб

"Интервью" с Протасевичем гораздо большая жесть, чем посадка самолёта с ним. Это совершенно изуверская, в стиле дорвавшегося до безграничной власти бандита Джугашвили, история унижения и уничтожения человека.

Александр Фельдман

палачи Лукашенко показали следы пыток на руках захваченного журналиста

"...То, что делается с вами здесь, делается навечно. Знайте это наперёд. Мы сомнём вас так, что вы уже никогда не подниметесь. С вами произойдёт такое, от чего нельзя оправиться, проживи вы ещё хоть тысячу лет. Вы никогда не будете способны на обыкновенное человеческое чувство. Внутри у вас всё отомрёт. Любовь, дружба, радость жизни, смех, любопытство, храбрость, честность -- всего этого у вас уже никогда не будет. Вы станете полым. Мы выдавим из вас всё до капли — а потом заполним собой."

Вот, правильно говорят, не надо было читать в молодости Оруэлла — теперь всё не так остро воспринимается.

Соня Соколова

Надеюсь, ни у кого нет сомнений в том, как было сделано это "интервью".

Юрий Бутусов

Провал КГБ Беларуси с интервью Протасевича: палачи Лукашенко показали следы пыток на руках захваченного журналиста

Роман Протасевич дает сейчас «добровольное интервью» беларусскому госканалу ОНТ, оговаривает себя без разбору, говорит о товарищах, "разоблачает" акции протеста, в общем, говорит, что удобно КГБ и Лукашенко для дискредитации борьбы за свободу. А журналистка Tetiana Bezruk увидела деталь, которая показывает, как Протасевича «готовили» к интервью и выбивали показания - КГБ не заметило, что запястья Протасевича искалечены тугими наручниками, руки опухшие, и эти страшные руки попали в кадр. Это один из видов пыток, когда руки немеют и теряют чувствительность, и это явно не все, что с ним делают.

За это интервью надо вводить дополнительные санкции

Представляю, что они делают в тюрьме с подругой Протасевича Сапегой, чтобы Роман с такими руками так старательно демонстрировал непринужденное общение с приставленным КГБ ведущим.

Вот эти руки - это полностью уничтожает всю достоверность всего того, что сейчас извергают в телеэфире, все те слова, которые сейчас заставляют произнести Романа.

За это интервью надо вводить против Лукашенко и его банды дополнительные санкции.

Андрей Десницкий

Интервью с Романом Протасевичем на белорусском ТВ, несомненно, доказывает, что пытками и добрым словом можно добиться от человека куда большего, чем одним только добрым словом.

Олег Пшеничный

Даже не религиозные люди могут сейчас только молиться за Романа Протасевича.

Живодеры в Минске на весь мир показывают его говорящую мумию - вот что мы можем сделать с человеком.

Мол, да, мы — каннибалы и живодеры, а вы все кто? Ваш-то какой ответ?

Сергей Абашин

Боюсь, мы ещё увидим аналогичные «интервью» и по российскому телевидению

Раньше мы только умом понимали, почему в 37 году сильный и умный человек выходил на публику и вдруг признавался во всех немыслимых преступлениях. Теперь это уже не где-то далеко, в книгах, в кино. А здесь и сейчас, рядом с нами, мы слышим эти звуки и это дыхание, видим эти движения и эти глаза, мы чувствуем этот густой удушающий воздух.

Владимир Серебровский

Когда-то очень хотелось посмотреть на Московские процессы — в голове тупо не укладывалось, как люди совершенно серьёзно рассказывали про подмешанное в масло стекло.

Ну чо, посмотрел. Худшее из моих сбывшихся желаний.

Александр Коляндр

«Интервью» Протасевича это, конечно, косплей «интервью» Якира и Красина полувековой давности.

Боюсь, мы ещё увидим аналогичные «интервью» и по российскому телевидению.

Журналистка Ксения Ларина задается вопросом, не страшно ли белорусскому пропагандисту Марату Маркову, который "брал интервью".

Вопросы возникают и к информационным сайтам, выпустившим по следам видео заметки о том, что Протасевич "признал вину".

Несмотря на явные признаки жестокого обращения с Протасевичем, среди провластных комментаторов нашлось немало желающих обсуждать содержание "интервью". Возможность, что его пытали, в большинстве прокремлевских блогов решительно отвергают — и заодно осуждают Протасевича за недостаточную стойкость.

Сергей Марков

Белоруссия. Роман Протасевич дал огромное интервью ТВ, где много чего рассказал. Самое главное, я бы выделил.

1. Финансирование всей белорусской оппозиции и руководство ей идет полностью от западных спецслужб. Конечно, мы все это знали. Но свидетельства изнутри очень полезны.

2. На первых этапах Нехту финансировали российские олигархи.

3. Умоляет не передавать его в ЛНР. Ясно, что боится ответственности за соучастие в военных преступлениях.

4. Аудитория оппозиционных ТГ каналов специально во много раз накручивается с целью показать, что у них большая поддержка населения. Реальная аудитория Нехты никогда не была больше полмиллиона.

5. В Белоруссии есть законспирированные террористические группы, которые ждут приказа извне.

6. Все основные решения принимаются в офисе премьер министра Польши. Тоже об этом всем известно, конечно, но свидетельские показания важны для подтверждения.

7. Протасевич ничего из компьютера не уничтожил до ареста, поэтому у КГБ Белоруссии сейчас большой массив информации.

8. Реакция белорусской пропольской оппозиции на интервью Протасевича — просто все отвергать, утверждая, что это он себя оговорил под пытками. Но это слабая позиция. Ведь в интервью Протасевича факты.

Вывод. Много выводов. Один из важнейших, — поддерживать марионеточную белорусскую оппозицию —это себя не уважать. Это реальные предатели Белоруссии.

Дмитрий Аграновский

Про признания Протасевича и про то, что протесты в Белоруссии и России (как, впрочем, и в Венесуэле, например) инициируются одними и теми же силами в США и Европе, а некоторые олигархи из России им помогают — кто бы сомневался. Это не оппозиция, а враги народа.

Егор Холмогоров

В интервью Протасевича вообще говоря показательны два момента.

Момент первый — это апелляции к политической воле Лукашенко, чтобы не выдавал в ЛНР.

Момент второй — это донос-прыжок на "российских олигархов".

эту историю Лука разыграл в совершенно антироссийском ключе

По совокупности получается Протасевич (ну то есть понятно, что его кураторы) апеллирует к следующему образу: Мы все беларусы должны отстоять свою независимость от российских олигархов, шатающих трубу, и сплотиться вокруг Батьки Стальнояйцевого (не постеснялись вставить лесть заимствованную из диалога Майка и Ника, там был "крепкий орешек", то есть понятно, что это рассчитано не на доверие широкой публики, а на Единственного Зрителя), который нас, конечно, России и Донбассу не выдаст.

В итоге "помилованный" Протасевич станет символом белнационализма по Лукашенко-Макею против неправильного бчб-национализма в исполнении эмигрантов.

В общем и эту историю Лука разыграл в совершенно антироссийском ключе.

В противоположном лагере отказываются заниматься анализом слов, выбитых силой. Многие не стали смотреть видеоролик и призывают воздержаться от обсуждения того, что говорит в нем Протасевич.

Андрей Дегтяренко

столько людей смотрят "интервью протасевича", где он "признался", делают на основе просмотренного какие-то глубокомысленные выводы. что-то там анализируют.

как будто не было до этого видео с признающимися в шпионаже-вредительстве пленниками "лднр".

как будто все родились в мире, где реальность пыток даже помыслить невозможно.

хотел было написать, что я этим людям даже завидую, но это неправда - как можно завидовать тупицам?

Аббас Галлямов

1. Протасевич боролся за то, чтобы Беларусь была либеральным государством.

2. Высшей ценностью в рамках либерализма является человеческая жизнь.

3. Попытка спасти свою жизнь, которую он предпринял, выступив по лукашенковскому телевидению, является абсолютно логичной с точки зрения той идеологии, которую он отстаивал.

4. Жертвовать своими жизнями во имя отстаиваемых ими идеалов должны не либералы, а представители противоположного лагеря - всякие там «патриоты» и «державники». В этом смысле они пока, в основном, ограничиваются разговорами.

Вам правда интересно, что скажет человек с приставленным к затылку стволом чекистского нагана?

5. Если израильский солдат попадает в плен, он имеет полное право сделать все, что ему покажется необходимым для спасения своей жизни, - в том числе и по вражескому телевидению выступить. Никто его за это не осудит, потому что в Израиле человеческая жизнь представляет из себя наивысшую ценность. Это не мешает еврейской армии быть одной из самых боеспособных в мире, а Израилю выигрывать все войны, в которых он участвует.

Jean d'Ancourt

Они его не выпустят теперь. Никогда не выпустят. Иначе он расскажет, как пытали

Читаю в ленте "Посмотрел(а) видео с Протасевичем..."

Ребята, а зачем вы это делаете?

Вам правда интересно, что скажет человек с приставленным к затылку стволом чекистского нагана?

Я не смотрю, вообще не смотрю, потому что Романа Протасевича сейчас нет. Есть заложник в лапах КГБ, который говорит, что ему приказывают.

И потом, все эти видео рассчитаны на массовый просмотр, а режиссёр маньяк - Агрофюрер.

Вот поэтому, пока Протасевич не свободный, я эти "интервью" не смотрю!

Виталий Гринь

Все же понимают, что единственная возможная реакция порядочного человека на интервью заложника из тюрьмы — не распространять его? Спасибо

Андрей Волна

Не смотрите. Не соучаствуйте. А главное - не осуждайте Протасевича.

Они его не выпустят теперь. Никогда не выпустят. Иначе он расскажет, расскажет, как пытали.

И Роман знает, что не отпустят.

Вот это и есть главное в этом «интервью».

Не смотрите. Не соучаствуйте. А главное - не осуждайте.

Аркадий Дубнов

Горько соглашаться с Андрей Волна, но все так: жизнь Ромы Протасевича в опасности.

И да, не читайте и не слушайте, что наговаривает несчастный парень.

Думайте о его папе с мамой, которые видят сына в таком состоянии.

Рома в руках у нечеловеческой мрази, это все, что мы должны понимать про случившееся с ним. Тчк.

Федор Крашенинников

Призываю всех не искать смысла в криках пытаемых

Под пытками и угрозами их продолжить можно еще и не такого наговорить. Надеюсь, у Романа Протасевича будет много возможностей поведать о нравах фашистских застенок.

Призываю всех не искать смысла в криках пытаемых.

Сергей Бережной

Я устанавливаю для себя внутренний запрет на любые обсуждения «показаний» Протасевича. Разговор об этом станет для меня возможен, когда парень будет на свободе и в безопасности. До того я считаю обсуждение этой публичной казни формой соучастия в ней. Точно так же, как распространение заявлений террористов является прямым содействием их целям.

Роману - свободу. Палачам - суд.

Лев Рубинштейн

Друзья! Мне кажется и даже я уверен в том, что не надо, неправильно не только обсуждать, но и вообще активно актуализировать тему "интервью" Романа Протасевича.

Ведь все же понятно! Разве нет?

Все произнесенные им слова лишены даже самых приблизительных значений. Их не надо слушать. Их не надо слышать. Слышать надо не слова, а оттенки интонаций. Видеть надо лицо.

Я почувствовал, что не смотрю, а подсматриваю

Я не ахти какой Ломброзо, но выражение лица, но дрожание губ, но его хорошо заметная готовность расплакаться прямо здесь и сейчас ...

Я случайно увидел и услышал это на ютюбе и сразу же почувствовал, что я не смотрю, а подсматриваю.

Не надо, правда!

И, конечно же, пусть будут прокляты гэпэушные фашисты 21-го века в любой стране.

Другие считают, что смотреть видео, возможно, и не стоит, но знать о том, что оно существует, необходимо все равно.

Катя Марголис

Смотреть человека под пытками— невозможно, недостойно и незачем.

Слушать— тем более.

Бедный мальчик, бедные наши дети—талантливые идеалисты, выросшие в современном открытом мире технологий, залога новой свободы и горизонтальных человеческих связей, и оказавшиеся под прессом в безвременьи стареющих, и от этого ещё более жестоких, диктаторов.

Только и вспоминать Коржавина.



Мужчины мучили детей.

Умно. Намеренно. Умело.

Творили будничное дело,

Трудились — мучили детей...

....

Они хватались за людей.

Они молили. И любили.

Но у мужчин «идеи» были,

Мужчины мучили детей.

Я жив. Дышу. Люблю людей.

Но жизнь бывает мне постыла,

Как только вспомню: это — было!



А когда не «было», а есть— сейчас, live, в прямом эфире...

Смотреть этот садистский спектакль не надо. Отвернуться — нельзя.

Наталья Геворкян

Смотреть, и видеть, и помнить, и не прощать

Я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы самый последний советский пропагандист брал интервью у кающегося на камеру диссидента. Безграничная советская власть не давала указания журналисту брать такое интервью. Есть запись раскаяния Гамсахурдиа, но это гбшная съемка, в середине которой они его прерывают и предлагают повторить лежащий перед ним текст. Была пресс-конференция Якира и Красина, но это все же не один на один с журналистом, а пресс-конференция. Может быть я что-то забыла?

По поводу смотреть или не смотреть. Смотреть, и видеть, и помнить, и не прощать. Это документ.

Многие уверены, что Александр Лукашенко непосредственно причастен к тому, что сейчас происходит с Романом Протасевичем.

Виктор Шендерович

он делает ставку на общий паралич от ужаса

Это своего рода ва-банк, как мне кажется. Судя по тому, что интервью с Протасевичем, с ясными следами и очевидными психологическими последствиями пыток, показали по беларусскому телевидению, "батька" понимает, что живым в плен ему сдаваться поздно.

Мне кажется, он делает ставку на общий паралич от ужаса. Он словно настаивает на публичности своего беспредела...

Пытаюсь понять его логику - и не нахожу другой, кроме вышеизложенной.

К тому, что происходит в Беларуси, причастна и Россия, напоминают комментаторы.

Леонид Гозман

Лукашенко, уже захватив Протасевича, получил от Путина 500 миллионов долларов - считай по три доллара с каждого из нас, долларов по пять со взрослого. И из этих денег он платит зарплату и премиальные тем, кто пытает Романа и организовывает этот жуткий фарс с его признательными показаниями. И тот подонок, который его «интервьюировал», и те, кто держат в заложниках его девушку - гражданку России, между прочим, тоже получают свою долю от этих - наших! - денег. Это мы с вами финансируем весь этот кошмар, это мы даём деньги на продолжение убийств!