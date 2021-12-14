Суд в Гомеле приговорил мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея к 18 годам колонии усиленного режима. По этому делу осуждены ещё пятеро обвиняемых, они получили от 14 до 16 лет, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

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Среди осуждённых — внештатный консультант Белорусской службы РС Игорь Лосик. Он приговорён к 15 годам колонии усиленного режима. Столько же получил ещё один обвиняемый, блогер Владимир Цыганович. Члены команды Тихановского Артём Саков и Дмитрий Попов приговорены к 16 годам заключения. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич — к 14 годам.

Все они признаны виновными в организации массовых беспорядках. Таковыми закрытый суд признал протесты против результатов белорусских президентских выборов в 2020 году. Часть заключённых признаны виновными в разжигании социальной вражды. Тихановский — в воспрепятствовании работе Центральной комиссии по выборам.

Приговоры оглашались в здании Гомельского следственного изолятора №3. Судебный процесс был закрытым, его детали скрывались от общества, он длился почти пять месяцев с 24 июня.

Все участвовавшие в деле адвокаты подписали соглашение о неразглашении, поэтому об обстоятельствах процесса ничего не известно. Известно только, что Статкевич отказался от участия в процессе и его судили без его присутствия.

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