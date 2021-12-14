Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Белорусский суд приговорил мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской к 18 годам колонии

Игорь Лосик, Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Владимир Цыганович, Артём Саков и Дмитрий Попов

Суд в Гомеле приговорил мужа кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея к 18 годам колонии усиленного режима. По этому делу осуждены ещё пятеро обвиняемых, они получили от 14 до 16 лет, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

Среди осуждённых — внештатный консультант Белорусской службы РС Игорь Лосик. Он приговорён к 15 годам колонии усиленного режима. Столько же получил ещё один обвиняемый, блогер Владимир Цыганович. Члены команды Тихановского Артём Саков и Дмитрий Попов приговорены к 16 годам заключения. Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич — к 14 годам.

Все они признаны виновными в организации массовых беспорядках. Таковыми закрытый суд признал протесты против результатов белорусских президентских выборов в 2020 году. Часть заключённых признаны виновными в разжигании социальной вражды. Тихановский — в воспрепятствовании работе Центральной комиссии по выборам.

Приговоры оглашались в здании Гомельского следственного изолятора №3. Судебный процесс был закрытым, его детали скрывались от общества, он длился почти пять месяцев с 24 июня.

Все участвовавшие в деле адвокаты подписали соглашение о неразглашении, поэтому об обстоятельствах процесса ничего не известно. Известно только, что Статкевич отказался от участия в процессе и его судили без его присутствия.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG