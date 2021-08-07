Беларусь. Год после протестов. Оппозиция в тюрьмах и бегах. Диктатор в поисках новых врагов. Олимпийский побег Тимановской из Токио. Таинственный суицид белорусского активиста в Киеве.

Выборы в Госдуму. 15 тысяч чистосердечных признаний. Как правильно собирать подписи в свою поддержку и не сойти с дистанции. Американские горки избирательной кампании Льва Шлосберга.

Полиция нравов хочет прийти в театр. Министр культуры России против цензуры. Что такое "стратегия национальной безопасности" в искусстве, и кто хочет контролировать репертуар культурных учреждений?

Роскомнадзор заблокировал связанные с Ходорковским проекты — "Открытые медиа", "МБХ медиа" и "Правозащиту Открытки". Экс-глава ЮКОСа закрывает все свои издания.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с белорусским политологом, руководителем Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павлом Усовым; политологом Федором Крашенинниковым, а также с театральным менеджером и бывшим гендиректором "Гоголь-центра" Алексеем Малобродским.

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