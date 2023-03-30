Белорусское МВД подтвердило задержание Алексея Москалёва в Минске

Белорусское МВД подтвердило задержание россиянина Алексея Москалёва в Минске. Сообщается, что это было сделано милицией по запросу Москвы. В России Москалёв осуждён на два года колонии по статье о дискредитации вооружённых сил. Дело против него было возбуждено после того, как полиции сообщили об антивоенном рисунке его 12-летней дочери, она отправлена в приют. Москалёва, в одиночку воспитывающего ребёнка, могут лишить родительских прав.

Весной прошлого года Маша Москалёва, нарисовала на уроке ИЗО женщину, которая стоит у флага Украины и загораживает ребёнка от ракет, летящих со стороны России. Учительница рисования рассказала об этом директору школы, та обратилась в полицию. В квартире у Москалёвых прошёл обыск.

В соцсетях отца полиция нашла комментарии в поддержку Украины, а также карикатуры на президента России Владимира Путина. После этого на Алексея Москалёва сначала составили протокол по статье административного кодекса о дискредитации российской армии, оштрафовав на 32 тысячи рублей, а затем возбудили и уголовное дело по этому же обвинению.

Статьи о дискредитации армии и распространении ложной информации о ней была экстренно принята парламентом и подписана президентом после февральского вторжения в Украину. Дискредитацией российские суды признают любые антивоенные выступления или сообщения об участии российских войск в военных преступлениях.