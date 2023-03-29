Маша Москалёва написала из приюта письмо отцу, осуждённому на 2 года

12-летняя Маша Москалёва написала из приюта письмо отцу - Алексею Москалёву, который вчера был приговорён к двум годам колонии за антивоенные комментарии в соцсетях. Маша называет отца своим героем и призывает его не сдаваться. Она уверена, что Москалёв ни в чём не виновен и надеется на встречу.

Девочка указывает, что не хочет писать о своём здоровье и настроении, чтобы не расстраивать отца.

"Однажды мы сядем за стол и будем вспоминать это все. Я люблю тебя, я знаю, что ты не сдашься, ты сильный, мы сильные, мы сможем, а я буду молиться за тебя и за нас, папа. Я горжусь. Да, папа, я могу сказать что я горжусь моим отцом. Гордым, умным, красивым, упрямым и который так сильно любит свою дочь", - написала Маша.

Полный текст письма приводит издание Север.Реалии.

Маша Москалёва находится в приюте с 1 марта, после задержания отца. По сообщениям правозащитников, у неё отняли мобильный телефон. К ней не допускают посетителей, в числе которых местный депутат, правозащитники и волонтёры.

28 марта отец-одиночка из города Ефремов Тульской области Алексей Москалёв был признан виновным в в так называемой повторной дискредитации армии из-за комментариев в соцсетях. Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима.

Подсудимый на заседании не присутствовал. Представитель суда заявила, что Москалёв сбежал из-под домашнего ареста. Адвокат Владимир Билиенко сообщил журналистам, что ничего не знал о побеге своего подзащитного.