Белорусы против войны. Стефания Кулаева – о сопротивлении злу

Не объявляя войны, по-прежнему не называя войну в Украине войной, российские власти объявили мобилизацию и продолжают незаконную вербовку самых разных групп населения; продолжая врать про необходимость "защиты от стран НАТО", заявляют о присоединении захваченных ранее районов Украины. Всё это лишь очередной шаг в давно начавшемся безумии, где политики и чиновники говорят совсем не то, что думают и делают. В прошлом году некоторые наблюдатели ещё допускали, что Путина действительно беспокоит НАТО, но как недавно признался канцлер Германии, вовсе не отношения с НАТО были причиной, по которой Россия готовила большую войну. "У Путина "совершенно абсурдные" идеи, и он говорил, что Беларусь и Украина на самом деле не должны быть самостоятельными государствами", – считает Олаф Шольц.

Это признание показывает, что белорусские оппозиционеры, давно говорящие об оккупации своей страны, не ошибаются. Журналист Игорь Ильяш, муж политзаключенной Катерины Андреевой (20 сентября Верховный суд Беларуси утвердил ей приговор – больше восьми лет лишения свободы за освещение протестов, которое теперь называют "шпионажем"), рассуждает так: "Полномасштабное российское вторжение в Украину встроило события в Беларуси 2020-го в тот глобальный контекст, которого в полной мере никто два года назад понимать не мог. Мы думали, что массовые протесты и беспрецедентный террор – это всё-таки сугубо белорусская история… Мы должны честно признать: в 2020-м у белорусов не было ни единого шанса. Потому что рядом была путинская Россия, которая готовилась к большой войне… Нужна была здесь выжженная земля, по которой пойдут танки. Значит ли это, что массовые протесты были бессмысленны? Если человек отстаивает свой моральный выбор, если он поступает по совести, то такой поступок априори не может быть бессмысленным. Он самоценен".

Быть сейчас против них – значит быть антифашистом

Немыслимые раньше по жестокости приговоры выносятся сейчас тем, кто участвовал не только в протестах 2020 года, но в их освещении, защите активистов от политических преследований, правозащитном реагировании на полицейское насилие. В сентябре на 15 лет лишения свободы осудили правозащитницу, координаторку волонтерской службы движения "Весна" Марфу Рабкову. Выступая с последним словом, она отвергла все обвинения (ей вменили нарушение сразу десяти статей Уголовного кодекса: "Я называю вещи своими именами и не могу на них не реагировать. Насилие – это насилие, репрессии – это репрессии, а война – это война. Мне стыдно, когда взрослые образованные люди закрывают глаза и уши, усмиряют совесть, не вникают в ту деятельность, которой занимаются… Сколько нужно мужества, чтобы в рамках своей сферы влияния поступать по общечеловеческим канонам?"

Как и Марфа, почти все её "подельники" – молодые белорусские активисты – говорили не только о преследовании инакомыслящих и надуманных обвинениях по их делу, они выражали поддержку борющейся за свободу Украине. Ярко и смело выступил с последним словом политзаключенный анархист Александр Францевич (осужден в итоге на 17 лет тюрьмы): "Жертвы, принесенные во имя единоличной власти в 2020 году, меркнут теперь на фоне военных преступлений, соучастником которых стал Лукашенко". Если арестовывала меня политическая полиция авторитарного государства, то судит меня уже военно-гражданская администрация белорусского округа. Единственное, о чем жалею, что не приложил больше сил, больше стараний для того, чтобы эти стены рухнули. Не сделал больше для того, чтобы Россия в конце концов была разрушена. Не был в Киеве тогда, когда русский военный корабль пошел в определенном направлении, а киевляне остановили орду, возомнившую себя непобедимой".

Юный товарищ Францевича, 22-летний Акихиро Гаевский-Ханада (осужден на 16 лет) выступил из-за решётки с похожей позиции: "РФ вторгается в Украину, отменяет права и свободы во имя иллюзорной духовности… Удержание власти неконституционным путём, тотальное подавление несогласных, обнищание народа и поддержка безумной войны... Чем это не организованная преступность, обёрнутая в оболочку государства? Я искренне сожалею лишь о том, что не приложил все усилия против фашистской банды, сформировавшей страну, где "иногда не до законов". Быть сейчас против них – значит быть антифашистом".

Правозащитники, антифашисты, все люди доброй воли подвергаются репрессиям в Беларуси. Правозащитный центр "Вeсна" работает над документированием этих репрессий, несмотря на арест руководителей организации и ряда коллег в Гомеле. Доклад Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси, подготовленный в сотрудничестве с Мониторинговой группой Беларускі гаюн, так описывает сопротивление белорусов войне против Украины: "С целью информирования общественности о передвижениях российских войск, находящихся на территории Беларуси и участвующих в агрессии против Украины, широкое применение в стране нашла практика видео- и фотофиксации этих перемещений с передачей информации независимым антивоенным телеграм-каналам… Непосредственно наблюдая, как по железным дорогам страны перевозят российскую военную технику и боеприпасы, используемые для обстрелов украинских городов, граждане, группами и в одиночку, в разных регионах страны предприняли меры по уничтожению железнодорожного оборудования".

Эксперты "Весны"подготовили для спецдокладчиков ООН правозащитный анализ преследований тех, кто выступил в Беларуси против войны: "В качестве примеров правозащитники привели дела против политзаключенных Дануты Передни, осуждённой к шести с половиной годам колонии за репост текста, в котором в резкой форме критиковались действия Владимира Путина и Александра Лукашенко по развязыванию войны в Украине; журналиста Юрия Гонцаревича, осужденного к 2,5 годам колонии за фото российской военной техники; студента Александра Загдая, осужденного к 2,5 годам колонии за "слив" данных о военных самолетах, "рельсовых партизан" Дениса Дикуна, Олега Молчанова, Дмитрия Равича, Евгения Минкевича, Дмитрия Климова, Владимира Аврамцева и других".

В условиях полного подавления свободы слова, многолетних приговоров за любую критику власти – из-за решётки или рискуя туда попасть – белорусы выступают против войны, поддерживают Украину, борются с агрессией могучего соседа, фактически оккупировавшего и их страну.

Стефания Кулаева – эксперт Антидискриминационного центра "Мемориал"



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции