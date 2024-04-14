BelPol опубликовал расследование о ещё одной резиденции Лукашенко

Проект BelPol, созданный оппозиционными Александру Лукашенко бывшими сотрудниками силовых структур Беларуси, опубликовал расследование о предполагаемой резиденции белорусского авторитарного лидера, расположенной на Минском море (Заславское водохранилище неподалёку от Минска". В фильме-расследовании под названием "История самой большой взятки Лукашенко - Резиденция "Восток"" утверждается, в частности, что там прописаны его сыновья, невестки и внуки, сообщает Белорусская служба Радио Свобода.

О строительстве резиденции писала газета "Наша Ніва" в 2011 году. Ттогда объект был относительно небольшим. Сейчас в дополнение к участку в семь с половиной гектаров (его стоимость оценивается в 3 миллиона долларов) Минский облисполком предоставил в бессрочное пользование еще 10,5 гектара земли – "в целях размещения объектов жилой застройки", выяснили авторы расследования. Для этого пришлось внести изменения в границы природоохранных зон.

На участке расположены два трёхэтажных жилых дома, каждый площадью более 1000 квадратных метров, ещё два дома немного поменьше и "здание старшего офицера". На территории есть частный пляж и различные спортивные площадки. Персонал резиденции, как сообщается, состоит из 25 человек, не считая охраны.

В сентябре 2023 года вышел фильм-расследование BelPol о ещё одной предполагаемой резиденции Лукашенко, расположенной недалеко от его администрации на улице Карла Маркса в столице Беларуси. Издание "Зеркало" пишет, что в настоящее время у Александра Лукашенко, который возглавляет Беларусь уже почти 30 лет без перерыва, не менее 17 резиденций. Самой роскошной из них авторы расследования назвали Дворец Независимости в Минске. Это официальная резиденция Лукашенко, где он принимает зарубежных гостей. Эксперты утверждают, что только на инфраструктуру дворца ушло $250 миллионов.