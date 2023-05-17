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The Business Insider опубликовал схемы "бункера Путина" в Геленджике

Предполагаемый "дворец Путина" на мысе Идокопас

Издание The Business Insider опубликовало схемы и чертежи так называемого "дворца Путина" под Геленджиком. По словам журналистов, документы находились в свободном доступе в интернете как минимум с 2016 года. Они были выложены на сайте проектной компании "Метростиль" в качестве примера сделанной работы. Объект называется там пансионатом.

На чертежах видно, что помимо наземной части, в поместье запроектированы и подземные этажи. Под землёй находятся укреплённые помещения и туннели. Лифт из здания спускается на глубину около 50 метров. В подземной части есть вентиляция, электричество, водопровод, канализация и кабели связи.

Два отдельных туннеля шириной шесть метров и длиной 40 и 60 метров окружены 40-сантимеровым слоем бетона и, по поценке экспертов, могут выдержать прямое попадание бомбы. Верхний туннель выходит на склон песчаной дюны, нижний, более длинный - непосредственно на берег Чёрного моря. Он оснащён траволатором. К нижнему выходу подходит асфальтированная дорога.

Инженер-строитель Таддеуш Габрышевский прокомментировал чертежи: "В этих туннелях есть всё для безопасности. Система пожаротушения, вода, канализация. Они предназначены для кого-то, кто хочет выжить или сбежать. Но это не просто аварийный выход, это полноценная аварийная замена дворцовому комплексу".

  • Сведения о роскошном поместье под Геленджиком были опубликованы в расследовании команды Алексея Навального в январе 2021 года. Расследователи утверждают, что поместье и дворец на мысе Идокопас были построены для президента России Владимира Путина.
  • Утверждается, что только строительство и реконструкция главного здания – собственно "дворца" – оценивается в 100 млрд рублей. Фильм о "дворце" вышел спустя несколько дней после ареста оппозиционера. Реакцией на арест и выход расследования стали массовые протесты во многих городах России. На них власти ответили преследованием соратников Навального, структуры которого были объявлены экстремистскими и запрещены.
  • После выхода в свет фильма Владимир Путин заявил, что "дворец" ему не принадлежит и он никогда там не был. Прямых доказательств того, что Путин действительно жил или бывал в этом здании, в расследовании нет, однако из документов очевидно, что к нему имеет отношение ближайшее окружение президента. Владельцем здания назвал себя друг Путина бизнесмен Аркадий Ротенберг. Как утверждает команда Навального, из документов о собственности не видно, что владелец здания действительно Ротенберг или его структуры.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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