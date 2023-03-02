Белый дом обнародовал Национальную стратегию кибербезопасности

Новая Национальная стратегия кибербезопасности обнародована Белым домом в четверг. В документе сформулированы задачи, решение которых обеспечит частным лицам, государственным структурам и бизнесу возможность действовать в цифровой сфере, не подвергаясь риску. Об этом сообщил "Голос Америки".



Администрация Байдена выступила за принятие федеральных нормативных актов для защиты онлайновой сферы от хакеров. Ответственность за кибербезопасность должна быть перенесена с потребителей на государственные и частные компании, считают в Белом доме.



Госдепартамент в тот же день опубликовал своё заявление, в котором говорится: "Мы сталкиваемся со сложной и опасной средой: государственные и негосударственные субъекты действуют, угрожая нашим интересам. В то же время технологии нового поколения ускоренными темпами достигают зрелости, способствуют инновациям, увеличивая цифровую взаимозависимость".



Стратегия администрации строится на пяти основных принципах, среди которых защита критически важной инфраструктуры; уничтожение и ликвидация субъектов угроз; формирование рыночных сил, обеспечивающих безопасность.

Стратегия была разработана после ряда крупных кибератак, включая атаку на Colonial Pipeline в 2021 году и кибервзлом федеральных правительственных учреждений в 2019-2020 годах.