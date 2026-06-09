Белые лошади, красные дорожки. Визит Си Цзиньпина в Пхеньян

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 9 июня

01:01 ВСУ ударили по Чонгарскому мосту, перебои с топливом в Крыму

04:18 В Балашихе при подрыве автомобиля, возможно, убит генерал-лейтенант армии России

05:50 Жизнь под ударами FPV-дронов. Репортаж из Херсона

10:29 На Совете Безопасности ООН представитель Украины призвал партнеров увеличить поставки средств ПВО для защиты от российских ударов

14:30 Сергей Лавров осудил решение стран Европы предоставить ВСУ новую партию дальнобойного оружия. Владимир Зеленский сообщил о контактах со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером

16:47 Израиль приостановил удары по Ирану, но обещает ответить в случае обстрелов как из Ирана, так и из Ливана. Дональд Трамп: соглашение с Ираном уже очень близко

21:44 Визит Си Цзиньпина в Пхеньян