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Время Свободы

ЕС перевесил ЕАЭС. На выборах в Армении победил проевропейский курс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 8 июня
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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 8 июня
by Радио Свобода

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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 8 июня

01:05 Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Дональд Трамп призвал стороны воздержаться от дальнейшей эскалации

06:59 Владимир Путин отказался от личной встречи с Владимиром Зеленским. Зеленский подтвердил, что в Киев приезжал Роман Абрамович. Переговоры Зеленского в Лондоне с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем

13:19 Итоги ПМЭФ

19:08 На выборах в Армении победил проевропейский блок во главе с Николом Пашиняном

24:15 150 лет со дня смерти Жорж Санд. Елена Соловей в роли Жорж Санд в спектакле «Любовь артистов». Архивная запись 1997 года

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

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