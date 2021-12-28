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Белый дом назвал даты переговоров России с США, НАТО и ОБСЕ

Переговоры США и России по контролю над вооружениями состоятся 10 января. 12 января пройдёт заседание Совета Россия – НАТО, а на следующий день переговоры представителей России и ОБСЕ. Тема встреч – ситуация на границе с Украиной, сообщили в Белом доме.

Однако замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил сегодня РИА Новости, что финальных договорённостей , в том числе по датам переговоров с США и НАТО пока нет.

Накануне глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, что российско-американские переговоры по гарантиям безопасности состоятся сразу после новогодних каникул. Со стороны России их будет вести межведомственная делегация с участием военных.

Ранее помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид также предположила, что переговоры могут начаться в январе. При этом она предупредила, что в Вашингтоне часть российских предложений считают неприемлемыми.

Российские власти 17 декабря представили два проекта своих предложений по гарантиям безопасности. Ключевое требование Москвы – отказ НАТО от дальнейшего расширения на Восток.

Россия настаивает на предоставлении ей гарантий безопасности на фоне нового резкого обострения отношений с Западом, который подозревает российские власти в подготовке нового вторжения на территорию Украины на фоне концентрации войск у украинских границ.

Москва отрицает обвинения и, в свою очередь, обвиняет Киев в наращивании военной мощи с помощью Запада, а также критикует НАТО за манёвры возле российских границ.

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