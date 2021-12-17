МИД России опубликовал проекты договоров о "гарантиях" с США и НАТО

МИД России опубликовал на своём сайте проекты договора России с США и соглашения с союзом НАТО о гарантиях безопасности. Как утверждается, эти документы были переданы 15 декабря заместителю Госсекретаря США Карен Донфрид, которая была в Москве с визитом.

О необходимости гарантий в связи с ситуацией вокруг Украины ранее заявлял президент России Владимир Путин. Заявления Москвы сопровождаются наращиванием вооружённой группировки у границ с Украиной. Западные страны и Киев утверждают, что Россия может готовить вторжение.

Путин обосновывал необходимость гарантий тем, что, по его мнению, страны Запада неприемлемым для России образом вооружают Украину, что создаёт для России угрозу. Россия в 2014 году аннексировала Крым и поддержала сепаратистов в Донбассе, где продолжается вооружённый конфликт.

В российском проекте договора с США говорится, что "Соединенные Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик", а также не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не входящих в НАТО, использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество. Также говорится об ограничении на развёртывание вооружений, в том числе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, а также ядерного оружия вне национальной территории.

Большая часть обязательств в проекте касается США, о каких-либо односторонних обязательствах России в нём не говорится.

В проекте соглашения с НАТО также говорится об обязательствах стран Организации Североатлантического договора исключить дальнейшее расширение НАТО, "в том числе присоединение Украины, а также других государств", а также отказаться "от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии" и не проводить крупных учений вблизи границ.

Реакции США и других стран НАТО на эти документы пока нет. Однако ещё до их публикации представители администрации Соединённых Штатов и руководство НАТО заявляли, что у России не может быть права вето на присоединение к Североатлантическому союзу новых стран, включая Украину. Накануне об этом ещё раз заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В 2008 году страны-члены НАТО приняли решение, что в будущем пригласят Украину и Грузию в союз. Формального приглашения этим странам до сих пор не последовало, однако в НАТО подчёркивают, что дверь остаётся открытой, и призывают Киев и Тбилиси к необходимым реформам. Кроме того, страны Запада оказывают Украине помощь в снабжении вооружённых сил, а США поставляют Киеву оружие и боеприпасы. В НАТО подчёркивают, что сотрудничество с Украиной не направлено против России.